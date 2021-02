Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de gerilim olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşları Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran’la yaptıkları 2+2 formatındaki Quadriga toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakanlar, Türkiye ile Ukrayna’nın ilişkilerinde iş birliği mesajı vererek, ilişkilerin daha iyi seviyeye yükseltilmesi konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Akar, toplantıda, "Stratejik ortağımız, dostumuz Ukrayna’nın NATO güçlendirilmiş fırsat ortaklarına katılması konusundaki memnuiyetimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran’la birlikte Türk mevkidaşlarını büyük bir memnuniyetle ağırladıklarını belirterek, “Az önce Quadriga formatındaki ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu çok özel ve iki devlet arasında etkileşimi sağlayan bir format. İki taraftan da savunma ve dışişleri bakanları aynı anda masaya oturarak, siyasi ve güvenliğe ilişkin konuları ele aldık” dedi. Bu formatın iki ülke cumhurbaşkanlarının mutabakata varmasıyla oluşturulduğunu hatırlatan Ukraynalı Bakan, Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin tarihinde yeni bir sayfa açmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Bugünkü görüşmede Quadrico formatının işleyişine dair konuların ele alındığını belirten Kuleba, bu formatın Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ivme kazandıracağına ve bölge için önemli rol üstleneceğine inandıklarını kaydetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Quadriga formatının Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda Türkiye’nin desteği konusunda da önemli olduğunun altını çizdi.

"Ukrayna ile ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’yı yeniden ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Stratejik ortağımız Ukrayna’yla bugün, ikili iş birliğimize yeni bir boyut kazandırdık. Dostum Dmitro’nun da bahsettiği gibi dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı 2+2 formatındaki 4’lü mekanizmanın ilk toplantısını bugün gerçekleştirdik. Türkiye-Ukrayna ilişkileri, her alanda hızlı gelişiyor. Pandemi döneminde dahi cumhurbaşkanlarımız seviyesinde iki ziyaret gerçekleştirdik. Başbakan Sayın Şmıhal ve dostum Dmitro’yu kısa süre önce ülkemizde ağırladık. Bugünkü görüşmelerimizde hem ikili hem de bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. Ekonomiden eğitim iş birliğine, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede iş birliğimiz mevcut. Milli Savunma Bakanımız ayrıca Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanımız olduğu için ekonomik iş birliğimizle ilgili konuları ona bırakıyorum. Ama pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Antalyalı olarak Ukraynalı turistlerin büyük bir çoğunluğu da kendi şehrime geldi. Bundan da ayrıca mutlu oldum” dedi.

"Kırım Tatarları'na destek olma konusunda istişarede bulunduk"

Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatarları’na el birliğiyle nasıl daha fazla destek olunacağı konusunda istişarede bulunulduğunu ifade ederek, “Kırım platformuna desteğimiz bugün bir kez daha yineledik. Türkiye olarak Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. BM ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbass bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna’nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbass’taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Donbass’ta zor koşullarda görev yapan Büyükelçi Çevik yönetimindeki Özel Gözlem Misyonuna desteğimiz devam edecek. Bugünkü gerçekleştirdiğimiz 4’lü toplantı ilk ama son olmayacak. Bundan sonra yardımcılarımız düzeyinde, uzmanlarımız düzeyinde ve bizim düzeyimizde de düzenli bir şekilde bu toplantıları gerçekleştireceğiz. Bugünkü toplantının, ilişkilerimize yeni bir enerji katacağına inanıyorum” diye konuştu.

"Bu toplantı tarihi bir toplantıdır"

Türkiye ve Ukrayna’dan dört bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı ‘tarihi’ olarak nitelendiren Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, “Bu toplantı Ukrayna ve Türkiye yönetimlerinin devletler arası stratejik ortaklığın geliştirilmesine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor” dedi. Görüşmelerde başta Karadeniz ve Azak bölgelerindeki güvenlik konularının ele alınmasının tesadüf olmadığını belirten Taran, “Bu bölgeler Rusya’nın saldırgan politikasından dolayı ciddi baskıya maruz kalıyor. Bu şartlarda barış ve güvenlik isteyen ülkeler arasında yoğun ortaklık ilişkilerinin tesisi iki ülkeyi de ilgilendiren son derece önemli bir konu” diye konuştu. Taran, bu konuda Türk mevkidaşları ile karşılıklı tam anlayışa sahip olmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanan askeri çerçeve anlaşmasının hayata geçirilmesi ve iki devletin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını kaydeden Ukrayna Savunma Bakanı, savunma bakanları arasında güvenlik konularında istişare mekanizmaları oluşturulması konusunda kararlı olduklarını ve bu formatın buna uygun olduğunu belirtti. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu hafta iki ülke arasında SİHA ve korvetlerin üretimi ve tedarikine yönelik anlaşmalar imzalandığını hatırlatan Taran, “Türkiye ile stratejik ortaklığımızı NATO’ya tam üyeliği sağlamak için, Ukrayna dış politikası bağlamında değerlendirdiğimiz belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Taran, Ukrayna ile Türkiye arasında zengin inisiyatiflerin uygulanmasının, Karadeniz’de istikrarın temini ve Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda önemli olduğunu vurguladı.

"Bölge adına önemli kararlar aldık"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin stratejik ortağı Ukrayna ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık. Önemli görüşmeler yaptık, anlamlı görüşmeler yaptık. Bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, son derece somut oldu. Bundan dolayı son derece memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Sayın Başbakan Şmıhal tarafından kabul edildik. Onlara görüşlerimizi bildirdik, onların görüşlerini aldık. Dolayısıyla, daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Zelenskiy arasında çizilen çerçeve burada bir kez daha tekrarlanmış oldu. Bizim savunma bakanları olarak yapacağımız görüşmelerdeki konular çok açık şekilde ortaya çıktı. Ekim ayında İstanbul’da yapılan görüşmeler ve toplantıların devamı niteliğinde olan bu görüşmeler sonucunda ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Daha sonra Quadrico olarak adlandırılan 4’lü toplantıda da daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına, bölge yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve o konularda önemli kararlar aldık. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz olan stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Biz bu çerçevede savunma ve güvenlik konularında sürekli, Sayın dostum Bakan Taran’ın da ifade ettiği gibi askeri eğitim iş birliği konularındaki gelişmeler konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik kurumuyla alakalı entegrasyon çalışmalarına her ortamda destek veriyoruz. Bu çerçevede, hem Ukrayna’da yapılacak yenileştirmeler hem de Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlardaki entegrasyon süreçlerine tam destek verdiğimiz gibi bunun da sonuçlarını almaya başladığımızı görüyoruz. Stratejik ortağımız, dostumuz Ukrayna’nın NATO güçlendirilmiş fırsat ortaklarına katılması konusundaki memnuiyetimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu gerçekten önemli bir adımdı, önemli bir gelişmeydi. Bundan dolayı da dostlarımızı tebrik ediyorum. Bir taraftan gençlere yapılan en büyük yatırım olarak gördüğümüz eğitime yaptığımız yatırımları sürdürürken, diğer tarafından eğitim ve tatbikatlarımızı planladık ve uyguluyoruz. Tabi biz Karadeniz’deki durumda barış ve istikrarın çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda çok dikkatli ve hassas davrandığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Herhangi bir provokasyona herhangi bir gerilime meydan vermemek için de her türlü tedbiri alıyoruz. Savunma sanayii konusunda da Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ve yetenekleri karşılıklı olarak Ukrayna’nın sahip olduğu yetenek ve potansiyelle birleştirmek suretiyle ülkelerimizin savunmasına katkı sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz.”