Bakan Çavuşoğlu: Her iki tarafta da yakınlaşma var

Rusya ve Ukrayna ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her iki tarafta da yakınlaşma var" dedi.

Çavuşoğlu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz. Bazı konularda kararın liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun yanıtları şöyle:

-Acil bir ateşkes kararı beklemeli miyiz?

Eğer taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmazlarsa ateşkes için umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Liderler arasında açık kanallar var. Bu artık biliniyor.

-Putin ve Zelenski bir araya gelir mi?

Barış olacaksa, anlaşma olacaksa mutlaka bir araya gelecekler. Bu olasılığı dışlamıyorlar. Bir araya gelmeleri konusunda olumsuz bir tutumları yok."