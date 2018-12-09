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Spor

Bakan Çavuşoğlu, golf turnuvasının ödül törenine katıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası’nın ödül törenine katıldı

09 Aralık 2018 02:29

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası’nın ödül törenine katıldı.
Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası sona erdi. 21 ülkeden 136 golfçünün katıldığı turnuvanın birincisi Recep Turan oldu. Turnuvanın bugünkü mücadelesinde sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan golfçüye verilecek bir kilo altın ödülü, atışı gerçekleştiren olmadığı için verilemedi. Turnuvanın ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ile birlikte birinciliği elde eden Recep Turan’a ödülünü verdi.

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