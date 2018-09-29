Bakan Çavuşoğlu, Fransa'ya gidiyor

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian\'ın daveti üzerine Fransa\'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Sayın Bakanımız, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle 30 Eylül 2018 tarihinde Fransa’yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın Fransız muhatabı ile gerçekleştireceği görüşmelerde, başta Suriye meselesi olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ile ortak gündemimizde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir.\"