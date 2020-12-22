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Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü

22 Aralık 2020 00:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile olan görüşmesinin takibi için, Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin takibi için, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" ifadeleri kaydedildi. 

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