Bakan Çavuşoğlu: FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmıştır (2)

PARTİSİNİN ALANYA İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı\'nın 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti\'nin üzerine gelindiğini belirterek, \"Neden hep bizim üzerimize geliniyor, mutlaka sizler de düşünüyorsunuzdur. Soğukkanlılıkla düşündüğünüz zaman, bize karşı oynanan oyunları mutlaka bizden daha iyi tespit ediyorsunuz. Mücadele ediyoruz. Suriye\'ye barış getirmek için de mücadele ediyoruz, Irak\'ın toprak bütünlüğü için de kararlı duruyoruz ama, bize karşı oynanan oyunları da bozuyoruz. Türk milletine saygı duymayı herkes öğrenecek. İçeride hainler yok mu, var. PKK\'nın güdümünde olan siyasetçiler yok mu, var. Siz sanmayın sadece HDP, PKK\'nın güdümünde. Bugün CHP\'nin içinde PKK\'ya destek veren, sempati duyan siyasetçiler var. Bugün CHP içinde DHKP-C\'li milletvekilleri var, ön seçimde girdiler. Siz bunlara ülkeyi teslim eder misiniz? Ülkenin eğitimini bunlara verir misiniz? Siz ülkenin dış politikasını bunlara teslim eder misiniz? Siz ülkenin ekonomisini bunlara verir misiniz? İşte, HDP\'li belediyeler verilen paraları Kandil\'e gönderdi. O yüzden bu ülkenin başka şansı yok\" dedi.

\'CHP DE FETÖ\'NÜN GÜDÜMÜNDEDİR\'

Bazı siyasilerin FETÖ\'ye destek verdiğini savunan Çavuşoğlu, \"Bugün FETÖ\'nün kullandığı, FETÖ\'ye hizmet eden siyasi partilerin bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Bugün nasıl ABD\'de birçok kurumlar FETÖ\'nün yönlendirmesiyle hareket ediyorsa, New York\'taki dava dahil, bugün CHP de, yine bazı partiler de FETÖ\'nün güdümündedir. Bunu bilerek söylüyoruz, o sebeple gerçekleri herkese anlatalım. Alanya\'da da vatanını milletini seven CHP\'lileri biliyorum. Onlara da diyorum ki; Türk halkı adına, FETÖ\'nün güdümünde olan, PKK\'ya sempati duyan insanların peşinde koşmayın kardeşim. Vatan sevgisinin ideolojisi olması olmaz, işte ne kadar çok çalışmamız, ne kadar güçlü olmamız lazım bunları görelim\" diye konuştu.

\'KARDEŞİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK\'

Alanya\'daki kongreye, Almanya\'da uzun dönem milletvekilliği yapan Mustafa Erkan\'ın da katıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"En son seçimde, \'Sen Türkiye\'yi, Recep Tayyip Erdoğan\'ı savunuyorsun\' diye partisi listeye koymadı, hem de bunu koymayan sosyal demokrat parti. Almanya\'nın demokraside, insan hak ve hukuklarında, düşünce özgürlüğünde geldiği noktaya bakın. Referandumda bunu gördük, \'evet\' diyenlere engel, \'hayır\' diyenlere kucak aç. \'Hayır\' için çalışanlara yer ver, Ermeni soykırımını tanıyanlara yer ver ama Mustafa Erkan gibi, \'Ben ülkemi, milletimi satmam, Alman vatandaşı olsam da Türk olduğumu unutmadım, Türkiye ile gurur duyuyorum\' diyen insanları da hemen kıyma makinesine at, dışla, ama biz kardeşimizi yalnız bırakmadık, şimdi benim özel danışmanımdır beraber çalışacağız.\"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

FOTOĞRAFLI