Bakan Çavuşoğlu: Başbakan kendini güvende hissetmiyor

Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Böyle bir ortamda kimse kendini güvende hissetmiyor. Sayın Başbakanımız da kendini güvende hissetmiyor. Zaten kendisi de söylüyor." dedi.

AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "yanlış bir karar" nedeniyle, paralel yapının HSYK'yı ele geçirdiğini söyledi.

Diplomasi Muhabirler Derneği üyeleriyle biraraya gelen Çavuşoğlu, hükümetin yeni reformlar üzerinde de çalıştığını söyledi. Halen üzerinde çalışıldığı için ayrıntı veremeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "hukuk reformları olacak, temel hak ve özgürlükler konusunda reformlar olacak. Temel hak ve ihlallerinin önlenmesi yolunda reformlar olacak" dedi.

'Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını sevmesek de uygulaayacağız'

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce siyasi kararlar aldığını söyleyen, buna örnek olarak da 367 kararını gösteren AB Bakanı, "sevsek de sevmesek de, beğensek de beğenmesek de, herkes uygulamak ve uymak zorunda" dedi.

'Paralel yapı HSYK'yı ele geçirdi'

Çavuşoğlu, Anayasa Mahkemesinin HSYK seçimleri konusunda daha önce "yanlış bir karar verdiğini" de söyleyerek, şöyle konuştu; "o zaman HSYK seçimleri için 1 kişi 1 oy sistemi getirilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi yanlış karar verdi. Oysa iptal kararı olmasaydı HSYK'da çoğulculuk olabilirdi. Her kesimden, gruptan, cemaatten kişiler olacaktı. AYM, CHP'nin başvurusu üzerine, bunu iptal etti. Oysa hem Venedik Komisyonu'nun, hem AB'nin tavsiyesiydi 1 kişi 1 oy sistemi. AYM o zaman bu görüşleri niye dikkate almadı? YARSAV tek liste ile girer kazanır sanıyorlardı. Bu olmadı, paralel yapı HSYK'yı seçimlerde ele geçirdi."

'İnşallah eski bakanlar aklanır'

Yolsuzluk iddiaları konusundaki soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, eski bakanlar ya da oğulları konusundaki yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "bu konuda mahkemeler karar verecek. İnşallah aklanırlar. Ben bunu yargıyı etkileyecek şekilde değil, temenni olarak söylüyorum. Ama bana iddialar inandırıcı gelmiyor" dedi.

AB Bakanı, paralel yapı ile mücadele ile, yolsuzluk konusunun birbirinden ayrılması gerektiğini de söyledi. Çavuşoğlu, "paralel yapıyla mücadele ile, yolsuzluk konusundaki hukuki süreci çok iyi ayrılmalıdır. biz hükümet olarak bu ayrımı çok iyi yapıyoruz" dedi.

'Başbakan kendini güvende hissetmiyor'

Çavuşoğlu, yasadışı ve gizli dinlemeler konusunda, "herkes kendi gölgesinden korkuyor" dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu; "Öyle bir süreç yaşıyoruz ki, herkes evinde, ofisinde kendini güvende hissetmiyor. Böyle bir ortamda kimse kendini güvende hissetmiyor. Sayın Başbakanımız da kendini güvende hissetmiyor. Zaten kendisi de söylüyor." İnsanların değişik örgütlere üye gibi gösterilerek, telefonlarının dinlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, kendi bakanlığının dinlenmesi konusunda endişesi olup olmadığı konusundaki soruya karşılık, "ben arkadaşlarıma güveniyorum. Ama dışardan dinleme var mı yok mu bilemem" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, dinlenme olasılığına karşı AB Bakanlığı'nda ek önlemler alınmadığını da, "gizli saklı birşey konuşmadığımız için ek önlem almadık" sözleriyle anlattı.

'AB'ye ihtiyaç yok diyenlere katılmam'

Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "AB'ye üyelik en büyük dış politika projemizdir" dedi. "Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok" diyenlere katılmadığını da söyleyen AB Bakanı, "dünya güç dengesinde kayma var, doğru. Ancak Avrupa hala en demokratik, en gelişmiş kıta" dedi.

