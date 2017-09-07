Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kaya ve Emine Erdoğan Cox's Bazar'da (2)

Bangladeş, 7 Eylül (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı kampları ziyaret için Bangladeş\'te.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte \"#Arakanlı Müslümanların sığındığı kampları ziyaret için Myanmar sınırına yakın Cox\'s Bazar kentine geldik.\" mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sosyal medya hesabından, \"Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz, bütün imkanlarıyla Kurtuluş Savaşımızı desteklemiş, sürgün edilen askerlerimize kucak açmıştır. Myanmar’daki Thayet Şehitliğimiz, binlerce km ötede de olsa bu coğrafyadaki kardeşlerimizle gönül bağımızın mührüdür. #Arakan Türkiye, milletinden aldığı güçle mazluma el uzatan bir devlet olarak #Arakanlı Müslümanları asla yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Sn.Emine Erdoğan Hanımefendi,2012\'de de bölgeyi ziyaret etmiş, kardeşlerimizle milletimizin gönül birlikteliğini ve desteğini paylaşmıştı. Bugün de TİKA, AFAD, Kızılay gibi milletimizin göz bebeği olan kurumlarımızla birlikte #Arakanlı kardeşlerimizin yanındayız. Bangladeş\'e sığınan Arakanlı kardeşlerimize,yardım malzemeleriyle birlikte milletimizin dualarını da ulaştıracağız. #BizMazlumunYanındayız\" mesajlarını paylaştı.

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