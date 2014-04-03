Bakan Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı yurt dışına kaçma hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden CHP’li Mustafa Akaydın’ın “belediyeye ait ıslak imzalı belgeleri yok ederken yakalandığını ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunu” öne sürdü.

AB Bakanı Çavuşoğlu, Afyonkarahisar’da İkbal Otel’de düzenlenen ’Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Toplantısı’na AkP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış ile birlikte katıldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Antalya’daki seçim sürecini değerlendiren Çavuşoğlu, Akaydın’la ilgili, "Seçim akşamı, bütün partilerin belediye başkan adayları ve milletvekillerinin bulunduğu İl Seçim Kurulu’na gittim. Zaten hukuki hakkımız. Kendisi de oradaydı ve panik olmuştu. Hatta, ’Çavuşoğlu oyları kaydırıyor, saydırıyor’ gibi bir sürü yanlış haberler yaydı. İftira attılar. Kendisi zaten bunun böyle olmadığını ve olamayacağını biliyor" dedi.

Basına yansıyan fotoğraf

Çavuşoğlu, basında çıkan seçim gecesi çekilen bir fotoğrafı konusunda da şunları kaydetti:

"Bugün de bir resim yayınladılar. O resimde neymiş, ben oyları saydırıyormuşum. Sandıkları dolaşırken ki zaten herkese açık olan, herkesin fotoğraf çektiği bir ortam, bir tane sandıkta bir tane oy farklı çıkmıştı. Onu sayıp duruyorlardı. Ben, hatta oradakilere takıldım: ’Gittiğim bir ülkede seçim sonucunu gözlemlerken, bir oyu 2 saatte zor buldular. İnşallah siz çabuk bulursunuz’ diye, şakalaştık. Sonra biz oradan gittik. Sandıkları dolaşıyorduk. Bunu kullanarak, güya ben oyları açtırmışım, saydırmışım diye. Şimdi böyle yalanlar attılar."

Yurtdışına kaçacak

Çavuşoğlu, Başkan Akaydın’ın belediyeye ait ıslak imzalı belgeleri yok ederken yakalandığını, yurt dışına kaçacağını öğrendiklerini ileri sürdü. Bakan Çavuşoğlu, "Polisimiz, adli güvenlik kollarımız ve hukukçular Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin evrakları yakılırken, hem de Akaydın’ın kendi ıslak imzalı ve 2013 yılına ait belgeleri yakarken suçüstü yaptı. Belediye belgeleri en az 5 yıl saklamak durumunda. Bu genel kuraldır. Bu evraklar yakılırken bugün suçüstü oldu. Panik olmasının sebebi şimdi belli. Herhalde ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Bizim edindiğimiz bilgiye göre böyleymiş. Ama neyse cezası onu çeker, hukuki süreç başlar. Esas panik olmasının gerçek sebebini tüm Türkiye bugün gördü" şeklinde konuştu.

Müzakereler durmaz, endişemiz yok

Bir gazetecinin Türkiye’deki son gelişmeler ve AB müzakerelerinin duracağı iddialarına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, müzakerelerin durmasıyla ilgili bir endişe taşımadığı yanıtını verdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sivil demokrasi üzerindeki her türlü yapı, çeteler, mafyalar ve her türlü örgütlenmelerle mücadele, hukuk yoluyla mücadele olan demokrasiye inanan herkes tarafından desteklenmeli ve desteklenir. Türkiye’deki paralel yapının şimdiye kadarki örgütlerden ne farkı var? O yüzden sivil demokrasi üzerinde, milletin egemenliği üzerinde bir vesayet kurmak isteyen herkese karşı hukuki mücadele yapılmalıdır. Türkiye bunu yaparken AB müzakereleri niye durdursun? Bu şu anlama gelir, ’AB paralel yapının kontrolünde ve onu savunuyor anlamına’ gelir. Ne AB bunu yapar, ne de biz buna inanırız."

Bir gazetenin yazması ülkeyi bağlamaz

Benzer haber ve açıklamaların ABD’de New York Times’da yer aldığının belirtilmesi üzerine Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gazete ya da Cihan Haber Ajansı veya Zaman ya da Milliyet, Hürriyet bir şey yazdığında, o ülkede bir şey yazdığında her şey onun yazması gibi olmuyor. Ancak basın özgürdür, yazabilir. Ama ABD’de bir gazetenin yazması tüm ülkeyi bağlamaz. AB parlamentosunda bir milletvekilinin görüşü 28 ülkeyi bağlamaz. AB’de kararların nasıl alınacağı başından beri bellidir. Türkiye’de de bir gazetecinin yazdığı, başka bir ülkeyi bağlamaz. Bağlamadığı gibi ne iktidarı bağlar, ne de Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlar. Bu kadar abartmaya gerek yok, komplekse girmeye gerek yok. Bir gazeteye mi bağlı Türkiye’nin geleceği? Bu kompleksten kurtulalım."

