Ramazan SARIKAYALI- Suat SÖĞÜT/KUMLUCA- FİNİKE (Antalya), (DHA) – DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık diye laf olsun diye söylemiyoruz. Bizim çocukluğumuzda hükümet konaklarının altında olurdu. Hatta tutuklu olursa veya mahkemesi devam eden hükümlü olduğunda jandarmalar merdivenin altında tutarlardı. Böylesine ilkel görüntüler vardı\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kumluca ilçesini ziyaret etti. Helikopterle ilçeye gelen Bakan Çavuşoğlu, ilçe protokolü tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu burada Seçim Koordinasyon Merkezi\'nde kalabalığa seslendi.

\'BİZ DÜNYA MAZLUMLARININ VE ÜMMETİN DE UMUDUYUZ\'

Türkiye dışında Kudüs\'ü savunan başka ülkenin olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Biz olmasak Kudüs davasını savunacak başka bir ülke görebiliyor musunuz? Çoğu korkup, kaçıyor. Genel Kurul\'da New York\'ta ben vardığım zaman büyük Müslüman ülkelerin büyükelçileri Amerika’nın baskısından dolayı kaçıp gitmişlerdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatıyla Filistin dışişleri bakanını da yanıma almış gitmiştim. İslam İşbirliği Teşkilatı\'na üye 57 ülke var. Benden başka Müslüman dışişleri bakanı yoktu. Biz dik durmasak başka kim durur? O yüzden biz dünya mazlumlarının ve ümmetin de umuduyuz\" dedi.

FİNİKE\'DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Finike\'ye geçti. İlk olarak Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne uğrayan Bakan Çavuşoğlu, ilk kez oy kullanacak öğrencilere hitaben konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu gençlerle buluşmasının ardından Sahilkent Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan 5 katlı adliye sarayı açılışına katıldı.

\'ADLİYELERİMİZİ MERDİVEN ALTINDAN KURTARDIK\'

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada bölgeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aktardı. Türkiye’deki adliyeleri merdiven altından kurtardıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık diye laf olsun diye söylemiyoruz. Bizim çocukluğumuzda hükümet konaklarının altında olurdu. Hatta tutuklu olursa veya mahkemesi devam eden hükümlü olduğunda jandarmalar merdivenin altında tutarlardı. Böylesine ilkel görüntüler vardı. Şimdi ise Türkiye’nin her yerinde modern adliye saraylarında görevlerini yapıyor. 16 yılda Türkiye’de çok yasa kabul ettik. Ve yasaların hepsi demokratikleşme, insan hak ve hukuku bakımından birer sessiz devrimdir. Reformdur” dedi.

\'TÜM KURUMLARIMIZI HAİNLERDEN TEMİZLEDİK\'

16 yıldır demokrasinin, yargının güçlenmesi için de çok çaba sarf ettiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Çünkü adalet önemli. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önemlidir. FETÖ tüm kurumlarımızda olduğu gibi benim bakanlığım dahil yargıda da ciddi hasar verdi. Tüm kurumlarımızı darmadağın etti. Şimdi yargımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı bu hainlerden temizledik. Temizliyoruz. İnşallah yeni seçimle ve yeni hükümet sitemiyle beraber bu bizim önceliğimiz, yargının bağımsız olduğu kadar tarafsız olmasını hep birlikte tesis etmemiz lazım.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte adliye sarayı hizmet binasının kurdelesini kesti. Törende Antalya ve Finike savcılık mensupları tarafından Bakan Çavuşoğlu’na tablo hediye edildi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler açılış töreninin ardından Finike Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda geleneksel olarak düzenlenen Kadir Gecesi yemeğine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar sonrasında vatandaşlara hitap etti. Burada yaptığı konuşmada da Finike’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, iftardan sonra Finike Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

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