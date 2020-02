Bakan Çavuşoğlu: AB'den olumlu sinyaller görüyoruz

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin reformlara, demokrasiye, hukuka, insan haklarına bağlılığının tam olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, \"AB ile belki ilk günden her şeyi yapamayabiliriz; ama Gümrük Birliği Anlaşması\'nın tekrar güncellenmesi konusunda önemli görevler düşüyor. Vize serbestisi, bunu da başarmamız lazım. Göç Anlaşması vesaire bazı olumlu adımları atabiliriz ve AB\'den de olumlu sinyaller görüyoruz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 10\'uncu Büyükelçiler Konferansı\'na katılan büyükelçiler için verilen yemekte konuştu. Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Çavuşoğlu, ihracatın ve yurt dışındaki yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı. Dünyada zorluklar kadar önemli fırsatlar olduğunu da belirten Çavuşoğlu, \"Önümüze çıkan fırsatları iyi takip edip, ülkemizin yararına bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Biz önümüzdeki süreçte TOBB ve diğer çatı kuruluşlarla da iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Özellikle diplomaside yani sadece Dışişleri Bakanlığı\'nın çabaları tek başına yeterli olmuyor. O yüzden bu çabalarımızı destekleyici her adımdan biz memnuniyet duyuyoruz. Yine bizim açamadığımız kapıların iş dünyası tarafından açılabildiğini görüyoruz\" diye konuştu.

\'YAPICI ELEŞTİRİLERDEN FAYDALANIRIZ\'

Türkiye ile ilgili karalama kampanyaları ve dezenformasyon olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, \"Böyle durumda biz ülkemizi, milletimizi gocunmadan, övünerek, güvenimiz var; savunuyoruz, anlatıyoruz. Bizim anlattıklarımızın etkisi bir noktaya kadar; ama iş dünyamızın, sivil toplum örgütlerimizin, sanatçılarımızın bu alandaki inandırıcılık ve etkisi daha fazla olur. Neticede sivil. Devletin resmi görüşü vardır. O yüzden bundan sonraki süreçte bugüne kadar ki çabalarınızın devam etmesini arzu ederiz. Dün TÜSİAD ile beraber yayınladığınız bildiriyi dikkatlice okudum. Çok önemli mesajlar var. Böyle bir dönemde iki önemli sivil toplum örgütümüzün, iş dünyamızın, devletimizin ve milletimizin yanında durması çok anlamlıdır. Yine bu bildiride bize yönelik de mesajlar var. AB\'ye yönelik yine reformlarla ilgili çok önemli hatırlatmalar, tavsiyeler var. Biz bunlardan rahatsız değiliz, tam tersine çok mutlu olduk. Bu yapıcı eleştirilerden de faydalanırız. Son derece faydalı tavsiyeleri de dikkate alırız\" dedi.

\'İKİSİNİ BAŞARDIĞIMIZDA ESKİ GÜNLERE DÖNERİZ\'

Avrupa\'da ortamın istedikleri gibi olmadığını, akıl tutulması ve iç meseleler olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Biz inanıyoruz ki biz de bu ailenin bir parçasıyız. Bu akımlar, bir gün tekrar tersine dönecek ve arzumuz, geçmişte olduğu gibi vahim olaylar yaşanmadan bunu tersine çevirebilmektir. Biz de Türkiye olarak buna elbette katkı sağlayacağız. Ama Avrupa bizim ailemizse Avrupa\'nın refahına, güvenliğine, ticaretine, sosyal yapısına bizim de katkı sağlamaya devam etmemiz gerekiyor ve ilişkilerinde yavaş yavaş bir pozitif gündeme döndüğünü görüyoruz. Biz bundan sonraki süreçte reformcu kimliğimizi tekrar ön plana çıkaracağız. 2012\'den 2018\'e kadar yaşadığımız olaylar ve bunların karşısında aldığımız, tedbirler elbette dışarıdan anlaşılamadı. Elbette mecburen bu tedbirleri almak durumundaydık, olağanüstü hal dahil. Tüm bunlardan dolayı imajımızın zedelendiğini biliyoruz; ama bunu düzeltmek de bizim elimizde. Yani algıyı değiştirmek bizim elimizde. Biraz kendimiz değişeceğiz, biraz algıyı değiştirmek için çalışacağız. Bu ikisini başardığımız zaman da tekrar bu eski günlere döneriz. Bizim reformlara, demokrasiye, hukuka, insan haklarına bağlılığımız tamdır. İnşallah şimdi ülkemizi normalleştirmek için çalışacağız. AB ile belki ilk günden her şeyi yapamayabiliriz; ama bir Gümrük Birliği Anlaşması\'nın tekrar güncellenmesi konusunda önemli görevler düşüyor. Vize serbestisi, bunu da başarmamız lazım. Buna benzer konular da Göç Anlaşması vesaire bazı olumlu adımları atabiliriz ve AB\'den de olumlu sinyaller görüyoruz.\"



