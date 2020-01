Bakan Çavuşoğlu ABD’deki Türkevi Binası’nın yıkıldığını söyledi; CHP’li Temizel tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in inisiyatifiyle alınan 10 katlı Türkevi binasının eski ve yeterli gelmediği gerekçesiyle yıkıldığını söyleyi. Çavuşoğlu'nun açıklamasına CHP’nin eski bakanı ve İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, tepki gösterdi. “Niye yıkıyorsunuz Sayın Bakanım? Yazık, günahtır, dursun. New York’taki bütün eski binaların hepsi yıkılıyor mu? Gayet güzel bir parkın içerisinde, herkesin önünden geçerken baktığında içinin açıldığı bir yer” diyen Temizel, Türkevi Binası’nın eski Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in Türkiye Dışişlerine, Türkiye Cumhuriyeti’ne armağan ettiği bina olduğunu hatırlattı. Temizel’in bu sözlerine bakan Çavuşoğlu, binanın yıkıldığını belirterek yanıt verdi.

Komisyondaki ABD’deki Türkevi Binasına ilişkin konuşmalar şöyle:

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) –

İşte, İhsan Sabri Çağlayangil –Allah rahmet eylesin- onun inisiyatifiyle New York’ta bir Türkevini satın almışız. 10 katlı bir binaydı. Ama eski ve bize artık yetmeyen bir binaydı. Şimdi, bu binayı yıktık. Hemen arkasında küçük bir bina daha vardı, onu da satın aldık. Yine bir park yeri vardı, onu da satın aldık. Ve bazı komşu ülkelerden hava hakkı -New York’ta böyle bir uygulama var. Kendi kat yüksekliğini size satabiliyor- satın alarak şimdi 32 kat yerin üstünde, 3 kat da yukarıda var -ama yine onlar teknik şeyler için- ve eksi 4 kat, toplamda hizmet verecek 36 katlı bir Türkevi binasını inşa ediyoruz. Temelini de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte New York seyahatimizde BM kapsamında, marjında attık. Üç sene içinde inşallah bu hizmet binamızı kazandıracağız ve New York’un en görkemli binalarından birisi olacak.

ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Biraz önce rahmetli Çağlayangil’e de atıfta bulunarak Newyork’taki Türkevi’nden bahsettiniz Sayın Bakan. “Aman, ne güzel.” dedik, “Geçmişi de yâd ediyorlar, geçmişte emeği geçenler de en azından takdir ediliyor.” Derken “Yıkacağız.” dediniz, “11 katlı binayı yıkıp 33 katlı bina yapacağız.” Niye yıkıyorsunuz Sayın Bakanım? Yazık, günahtır, dursun. New York’taki bütün eski binaların hepsi yıkılıyor mu? Gayet güzel bir parkın içerisinde, herkesin “Türkevi” diye önünden geçerken baktığında içinin açıldığı bir yer. Madem arkasındaki parkı alıyorsunuz, yanındaki küçük binayı alıyorsunuz, başkaları size kat izinlerini veriyor, e, alın iki tane daha bin a, arkasından ikinci bir bina yapın. Öndekine deyin ki: “Rahmetli Çağlayangil’in Türkiye Dışişlerine, Türkiye Cumhuriyeti’ne armağan ettiği bina” Ne güzel koruyoruz, bunu yapın. “Yıkacağız.”, sürekli “Yıkacağız.” “Eskimiş, yıkacağız.” “Eskimiş, yıkacağız.” Etmeyin Sayın Bakan, eskimiş olmaz; eski kültürümüzdür, eski tarihimizdir, eski anılarımızdır, dışarılarda yatacak yer bulamadığımız zamanlarda gidip koridorlarında sabahladığımız yerdir. O nedenle “Yıkacağız.” olmaz. 33 katlı bir bina, ne özelliği olacak? Ne özelliği olacak, New York’taki 33 katlı Dışişlerinin Türkevi’nin ne özelliği olacak? Bu yıkma merakımızı ve mutlaka ticari olarak değerlendirme merakımızı hiç değilse dış işleri politikasına yansıtmayalım. Bu burada bitsin artık, bir yerde dursun bu o lay, yoksa yazık olacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) – Ticari mi? Ne ticarisi? Büyükelçilik binası, Türkevi.

ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Türkevi Sayın Bakanım, Türkevi. Yani çok olması, büyük olması, vesairesi olması sonuç olarak herkesin oraya bu gözle bakmasına neden olacak bir olay. “Orayı yapıp da satacaksınız.” Falan demiyoruz, zaten Dışişlerinin binası diye söylüyoruz bunu.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) – Büyütmemiz gerekiyordu orayı ve büyütmek için de yan tarafları da almak zorundayız.

ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Yıkmadan yapacaksanız sözlerimin hepsini geri alıyorum. “Ön tarafta bunu koruyoruz.” diyorsanız tamam, bitti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) – Yıkıldı zaten.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Yıkıldı zaten, bina yok şu anda.

ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Sayın Bakanım, öyle anlaşılıyor ki aslında bu kadar basit bir endişe ve değerlendirmeden bile eğer Dışişleri olarak rahatsız oluyor iseniz bizim buralarda başka bir değerlendirme yapmamızın falan anlamı gerçekten kalmıyor, herhangi bir şey söylemiyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) – Yok, izah etmek için yaptım.

ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Şurada, daha önceden o binayı olarak kullanmış, yaşamış bir insan olarak kalkıp da duygularımı anlatmaya çalışıyorum, yıkmanızın ne kadar yanlış bir olay olduğunu söylüyorum sadece.