Bakan Çavuşoğlu: ABD sorunları çözmek istemiyor (2) - Yeniden

Hasan DEMİRBAŞ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'nin sorunları çözmek istemediğini belirterek, \"ABD seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkı ile problemimiz yok, ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. ABD halkı bunun cevabını verecek\" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç, Antalya\'da Regnum Otel\'de açılan Sırbistan\'ın Antalya Fahri Konsolosluğu\'nun açılışına katıldı. Açılışta Çavuşoğlu ve Ivica Daçiç, fahri konsolos ilan edilen iş adamı Fikret Öztürk\'e plaket verdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve iki ülkenin diplomatları da açılışta yer aldı.

Konsolosluğun açılışının ardından iki bakan soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında gelinen seviyenin muhteşem olduğunu söyledi. Dostluğun yanında ekonomik ilişkilerin her geçen güçlendiğini aktaran Çavuşoğlu, \"İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. 3 milyar dolarlık hedefimiz var. Türk iş adamlarının Sırbistan\'daki yatırımları artıyor. Sırbistan\'a Bosna Hersek ve Makedonya\'dan gidenleri saymazsak Türkler birinci sırada yer alıyor\" dedi.

ABD İLE YAŞANAN GERGİNLİK

ABD ile yaşanan gerginliğe de değinen Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar askeri alanda sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadığını söyledi. Münbiç yol haritasıyla önce bölgede YPG\'nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşması olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezdi. Bu süreçte de birlikte devriyelerin gezmesi için eğitim çalışmaları yapıldı. Daha sonra YPG\'nin çekilmesi ve Münbiç\'in güvenliği konusunda tercihlerin alınması. Bunlar yapılırken de yerel halktan hem Münbiç\'in güvenliğini tesis edecek kişilerin belirlenmesi, hem de bölgeyi yönetecek kişilerin belirlemesi. Münbiç bittikten sonra Fırat\'ın doğusundaki diğer alanlara bu plan işletilecek. Vardığımız mutabakat budur. Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç devam ediyor. Ortak devriye dönemine geçiliyor. F-35 konusunda yönetim 90 gün içinde bir rapor yazacak. Bu süre içerisinde hiçbir teslim olmayacak. İlk uçaklar teslim edilmişti. F-35\'in bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje. Türkiye\'de de üretim yapılıyor. \'Ben istedim olmadı\' veya \'Türkiye çekilsin\' diye bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye\'nin de durup dururken \'Çıkacağım\' demesi de kolay değil.\"

\'ABD SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEMİYOR\'

Sorunların çözülmesi konusunda bugüne kadar diplomasi ve önerilerde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, \"Sorunlar olabilir. Sorunun çözülmesi konusunda kafa yoracaksınız, çaba sarf edeceksiniz. Beraber, karşılıklı ya da aynı anda hangi adımlar atılabilir, bunlar konuşulur. Biz hep bu yaklaşım içinde olduk. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık. Toplantılar yapıldı, heyetler gitti, geldi. Ama bu toplantılardan sonra ya da ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili, dayatma anlayışı. Biz buna karşıyız. Bu yaklaşım ile bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var, iç hukuk yolları var, bir de uluslararası hukuk ve sözleşmeler var. Tüm sorunlar bu çerçevede çözülebilir, ama dayatma ve tehdit ile değil. Öyle görüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Kendi iç siyasi kaygılarınız ile hareket ediyorsunuz. Kendi seçimlerinize bunu malzeme haline getiriyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Bu kadar yapıcı yaklaşıma karşı sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Kendi aralarında farklı açıklamalar geliyor. Kendi iç işleri denilebilir, ama bizi ilgilendirdiği için bu konularda yorum yapmak hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile farklı tutumlar var. ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkı ile problemimiz yok, ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. ABD halkı bunun cevabını verecek\" diye konuştu.

EN DEĞERLİ FAHRİ KONSOLOSLUĞUMUZ

Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç de fahri konsolosluğun Antalya ve bölgesini ziyaret eden Sırbistanlı turistlerin her türlü ihtiyacına cevap verebileceğini kaydetti. Daçic, “Bizim için Antalya\'da konsolosluk açılması önemliydi. Bu konsolosluğun 7 yıldızlı olması bizim için daha da sevindirici. Bu bence en değerli fahri konsolosluğumuz olacaktır. Değerli dostum, kardeşim, meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu\'nun buralı olması, benim için sevindirici bir nokta. Bu ilişkilerimizi daha da geliştirecektir\" dedi.

TİCARETTE 1 MİLYAR DOLAR HEDEF

İki ülke ilişkilerinin geçmişe dayandığını belirten Daçic, seneye diplomatik ilişkilerin 140\'ıncı yılını kutlayacaklarını söyledi. Daçic, \"İlişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Son zamanlarda karşılıklı çok ziyaret yapıldı. Her iki ülkede yapılan toplantılar, ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı. Bu durum da örnek gösterilecek bir ilişkidir. Çok uzun süre birlikte yaşadık, ikili ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkiler iyi yolda. 540 milyon Avro\'luk ilk altı ayda ticaret hacmi gerçekleşti. 1 milyar doları yakalayacağız, seneye daha yüksek olacak\" diye konuştu.

\'O İNSANLARIN BİZİM ÜLKEMİZDE YERİ YOK\'

İki ülkenin tarihten gelen ortak bir kültürü olduğunu kaydeden Bakan Daçic, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"İki ülkenin insanlarının ortak yaşamı çok önemlidir. Buradan bir mesaj vermek istiyorum, Sırbistan, Türk halkının kararlarına saygı duyuyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz Erdoğan\'ın durumunun ne olacağını beklemeden ilk anda kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum, hiçbir zaman Türkiye\'ye karşı çalışacak bir koalisyon içinde yer almadık. Bizde hiçbir zaman Türkiye\'ye karşı uğraşanların yeri olmayacaktır. O insanlar bizim ülkemizde yer bulamayacaktır.\"

Açıklamaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Lig\'i play-off turunda Sırbistan\'ın Partizan takımıyla eşleşmesinden dolayı, Daçic\'e Beşiktaş forması hediye etti.

