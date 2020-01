Bakan Çavuşoğlu: 100 bin civarında Suriyeli dönmüştür

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şanlıurfa’daki iki günlük temasları kapsamında Suriye sınırına komşu olan Suruç’ta onuruna verilen yemeğe katıldı. Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü operasyonlara değinen Bakan Çavuşoğlu, \"Bugüne kadar Türkiye’de 100 bin civarında Suriyeli geri dönmüştür. Artık orası güvenli şehirlerdir. Demek ki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu İdlib\'de yapmak istiyoruz\" dedi.

Şanlıurfa’da gece konaklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada parti yöneticileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Şanlıurfa’da moral bularak streslerini attıklarını belirterek, \"Dün Şanlıurfa\'ya geldik. Burada sevgiyi gördük, kardeşliği gördük, dayanışmayı gördük, aşkı gördük ve millete hizmet etme aşkını gördük. Uyumu gördük, uyumu bereketini de gördük. Esasen bütün şehirlerimizin örnek alması gereken bir şehir. İdareciler ve siyasiler arasında uyum var\" diye konuştu.

\"BASIN MÜŞAVİRİMİ NEW YORK’TAN İTHAL ETTİM AMA KENDİSİ SİVEREKLİ’DİR\"

Şanlıurfa’ya ve halkına büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, \"Ben de yeni basın müşavirimi New York’tan ithal ettim ama kendisi Siverekli\'dir. New York\'ta biraz monşerleşmiş ama halen Siverekli olduğu belli oluyor. Asılını unutmamış. Benim rahmetli annemin sofrasında kalmış 14 gün annemi kandırmış. Simdi bizim basın müşavirimiz oldu. Onu kutluyorum. Suriye\'nin Şanlıurfa\'sı var, Türkiye\'si var, Gaziantep\'i var, Kilis\'i var ama bizim kimimiz var ? Elbette Allah\'ımız var. Ama büyük bir milletimiz var. Biz o nedenle çok güçlü olmalıyız. Şanlıurfa\'ya hizmet edelim, daha fazlasını da hak ediyor ama mesele sadece Şanlıurfa değil Türkiye\'yi çok güçlü yapmamız lazım\" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, buradaki ziyaretinin ardından Suriye sınırına komşu olan Suruç İlçesi\'ne bağlı Ziyaret Mahallesi\'nde onuruna verilen yemeğe katıldı. Burada toplanan vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Bakan Çavuşoğlu beraberinde Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek ile birlikte yer sofrasında yemek yedi. Yemekte Şanlıurfa’da bulunduğu süre içerisinde kilo almamak için direndiğini ifade eden Çavuşoğlu, ancak bu direnmenin bir faydasını görmediğini söyledi.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN KAÇAN KARDEŞLERİMİZE KUCAK AÇTIK\"

Suriye’deki durumun iyileşmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Türkiye olarak Suriye’nin durumunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yine Irak’ta tekrar istikrarın sağlanması için çok destek veriyoruz. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. İkili düzeyde ve çok taraflı platformlarda Türkiye olarak önemli rol oynuyoruz. İnşallah bu bölgede yaşayan kardeşlerimizle de görüştüm. Bir an önce Suriye’ye dönmek istiyorlar. Kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Özellikle YPG ve PKK’nın ellerinden aldıkları evlerine topraklarına geri dönmek istiyorlar. Bunlara tekrar sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla şartlar iyileştikçe bu kardeşlerimiz dönecekler. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak burada savaştan ve terörden kaçan DEAŞ ve YPG/PKK teröründen kaçan kardeşlerimize evimizi açtık. Milletimizde tüm zorluklara rağmen Suriye’den ve Irak’tan gelen kardeşlerimize her zaman evini, gönlü açmıştır. Suriye’de terör bittikten sonra siyasi sürece geçecektir. Burada siyaseti çözüme kavuşturmak Suriye’nin istikrarını ve güvenini sağlamaktır. Bu güvenlik ve istikrar tedbirleri alındıktan sonra Suriye tekrar eski günlerine başladıktan sonra bu kardeşlerimizin dönme imkanı olacaktır. Örneğin Fırat Kalkanı Operasyonu\'nda birçok şehri El Bab\'a kadar DEAŞ’tan geri aldık. O şehirlerin gerçek sahiplerine teslim ettik. Bugüne kadar Türkiye’de 100 bin civarında Suriyeli geri dönmüştür. Artık orası güvenli şehirlerdir. Belki hayat şartları tam isteğimiz değil ama bizler onlara yardım ediyoruz. Elektrik, su ve gıda veriyoruz. Demek ki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu İdlib\'de yapmak istiyoruz. İnşallah şartlar iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerine ve topraklarına dönecektir.\"

