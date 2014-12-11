Bakan Canikli: AVM'lerin pazar günü kapalı olması söz konusu değil

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Fiili satış alanı 400 metrekarenin üzerinde olan hipermarket ve grossmarketlerin içinde olduğu büyük marketlere mesai düzenlemesiyle birlikte büyük marketler pazar günü ve resmi tatillerde “müşteri trafiğine kapalı” olacağı gündeme geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, "Pazar günü AVM’lerin kapanması söz konusu değil" dedi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Bakan "AVM’lerin pazar tatili ekonomiye zarar verebilir. AVM'ler artık yaşam biçimi haline geldi. Böyle bir uygulama milli gelirde ciddi azalmaya yol açar. Geldiğimiz noktada sıkıntı yaratır" dedi.

'Bu teklifi vekiller verdi'

Canikli, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, bu önerinin hükümetin gönderdiği AVM yasası taslağında bulunmadığını, ancak milletvekillerinin verdiği tekliflerde yer aldığını da vurguladı.

342 AVM var

2014 Eylül ayı itibariyle Türkiye genelinde 342 adet AVM ve 9 milyon 955 bin 785 metrekare kiralanabilir AVM alanı var.

'Pazar gününü değerlendirmeliyiz'

Öte yandan NTV yayınında konuşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk 14 Avrupa ülkesine gittiğini bunun 10 tanesinde AVM'lerin pazar günü kapalı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Ben en son Amerika'ya gittim. Orada alışveriş konsepti değişiyor. Tek katlı mağazalarda alışveriş yapılıyor. Bizim pazar günü ne yapacağımızı değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.