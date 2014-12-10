AVM'lere saat ayarı; akşam 20:30'da kapanacak, pazar günü çalışma yasak!

Fiili satış alanı 400 metrekarenin üzerinde olan hipermarket ve grossmarketlerin içinde olduğu büyük marketlere mesai ayarı geliyor. Buna göre büyük marketler pazar günü ve resmi tatillerde “müşteri trafiğine kapalı” olacak. Büyük mağazaların haksız rekabet yaratan “maliyetin altında zararına satış” yapması ve süresi belirsiz indirimli satış kampanyası düzenlemesi yasaklanıyor.

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemeyle kuruluş izni almadan kurulan ve ticari faaliyette bulunan AVM’ler, büyük mağazalar ve zincir mağazalar vali tarafından kapatılabilecek. Bunların işletmecilerine satış alanları itibariyle metrekare başına 10 lira para cezası verilecek.

Zararına satış yasak

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, büyük mağazalar tedarikçi ve üreticilerden satın aldıkları ürünleri kendi markaları altında satmaları halinde bu satışların toplamı cirolarının yüzde 30’unu geçemeyecek. Son kullanma tarihini açıkça etikette veya ambalajda belirtmeden tüketim mallarında indirimli veya hediyeli satış kampanyası düzenlenemeyecek. Büyük mağazalar diğer işletmeler zarar verecek veya haksız rekabet oluşturacak şekilde maliyetinin altında zararına satış yapamayacak.

Sabah açılış 10.30, akşam kapanış 20.30

Büyük mağazalar (fiili satış alanı 400 metrekarenin üzerinde) tasfiye, işyeri değişikliği, kış ve yaz mevsim değişimi, bayram ve özel günlerde, seri sonu satışlarda bağlı olduğu odadan indirimli satış izni alacak. Çalışma günlerinde sabah saat 10.30’da açılacak olan büyük mağazalar cumartesi hariç, pazar günü ve resmi tatil günleri tamamen, diğer günler ise saat 20.30’dan itibaren müşteri trafiğine kapalı olacak.

Yöresel raf şartı

Sayıları 400’ü bulan AVM’lere yöresel ürün zorunluluğu getiriliyor. Buna göre AVM’lerde mağaza satış alanının en az yüzde 1’ine denk alanda yöresel ürünler için yer ayrılacak.

Mescit zorunluluğu

Satış alanı 2 bin 500 metrekarenin üzerinde olan AVM’lerde hijyen şartlarına uygun erkek ve bayan tuvaleti, mescit ve çocuk odası oluşturulacak.

Büyük mağaza=400 metrekarenin üzeri satış alanı

Tasarıda pazar ve cumartesi hariç resmi tatil günlerinde kapalı olmasına karar verilen büyük mağaza tanımı şöyle: “Park ve depolar hariç satış alanı itibariyle fiili satış alanı 400 metrekarenin üzerinde olan süpermarket, hipermarket, megamarket, grossmarket, tanzim, indirimli satış mağazası ve benzeri isimler altında tüketim maddeleri ve ihtiyaç malzemelerinin toptan veya perakende satışının yapıldığı işyerleriyle bunları ihtiva eden alışveriş merkezleri.”