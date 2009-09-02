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Politika

Bakan Çağlayan'a Çin’de protokol ayıbı

Urumçi'ye Şincan'da Uygur Türklerine yapılan saldırılarla ilgili giden Bakan Çağlayan, pasaport kontrolü sırasında tartaklandı.

02 Eylül 2009 03:00

Şincan Uygur Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye Şincan'da Uygur Türklerine yapılan saldırılarla ilgili giden Devlet Bakanı Çağlayan, pasaport kontrolü sırasında  X-Ray cihazından geçirilmek istenince gerginlik yaşandı

Çin Dışişleri Bakanı Yang Liechi'nin daveti üzerine 29 Ağustos Cumartesi gününden bu yana Çin'in Başkenti Pekin'de temaslarda bulunan ve burada kaldığı süre içinde üst düzey bir protokolle ağırlanan Çağlayan, dün de Sincan Uygur Özerk bölgesinde yaptığı incelemeleri tamamlayarak Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geçti.

Bu arada, Urumçi Havalanı'nda pasaport işlemleri sürerken, Bakan'ın korumasıyla görevli memurlar arasında tartışma yaşandı. Görevli memurlardan birisinin Bakan Çağlayan'ı X Ray cihazına yöneltmeye kalkması üzerine korumalarından biri duruma müdahale etti, bunun üzerine görevli ile koruma arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Çağlayan, daha sonra X-Ray cihazından geçmeden normal yolcu bekleme salonuna gitti ve burada kısa bir süre bekledi.

Çağlayan daha sonra heyet üyeleri, görevliler ve gazetecilerle birlikte kendileri için bekletilen minibüse binerek apronda bekleyen uçağa geçti.

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