-Bakan Çağlayan vuvuzela çaldı PRETORİA (A.A) - 05.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinde eşlik eden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dönüş uçağında gazetecilerle sohbet etti ve vuvuzela çaldı. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın İstanbul'a dönmek üzere hareketi öncesi uçakta gazetecilerin bulunduğu bölüme gelen Çağlayan, bugün bazı gazetelerde yer alan ''vuvuzela çalamadığına'' ilişkin haberleri hatırlatarak, ''Başaramamak benim için zor bir kelime, ağırıma gidiyor'' dedi. Gazetecilerle esprili bir sohbet yapan Bakan Çağlayan daha sonra tekrar vuvuzela çaldı ve ''çalma tekniği nedir?'' diye soran gazetecilere, ''Kıskanma ne olur çalış senin de olur...'' yanıtını verdi. Çağlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verilen ve çalması istenen vuvuzelayı ''uçakta çalarım'' diyerek aldığının hatırlatılması üzerine ise ''Sayın Başbakan çalmaz. Onun yerine ben çalıyorum. Başbakanımız çalmaz, çaldırmayız da'' dedi. Sohbete katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da vuvuzela çalması üzerine Çağlayan, ''Ben müziği bilirim. Ben 'Do'dan çalıyorum, o 'Mi'den çalıyor'' diye espri yaptı. Gazetecilerin soruları üzerine piyano çaldığını da hatırlatan Çağlayan'ın tekrar vuvuzela çaldı ve gülerek, ''Başaramadı diyenlerin biraz yüzü kızarmıştır. Bu vuvuzelayı çalmasam burada kalırdım kahrımdan'' dedi. Bakan Çağlayan, daha sonra gazetecilere vuvuzelayı uzatarak onların da çalmalarını istedi.