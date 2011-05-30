Bakan Çağlayan herkesin önünde korumasını kovdu!

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hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, seçim bölgesi Mersin’de çalışmalarını sürdüren Zafer Çağlayan, partisinin Mezitli İlçe teşkilatının Aklan Düğün Salonu’nda düzenlediği toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Çağlayan, "Mersin Milletvekili adayı olarak artık ben de Mersinli kadar Mersinliyim. Mersin, gerekli olan gelişmesini sağlayamamış. Mersin’in arabası sürekli patinaj yapmış, hem lastiği hem de asfaltı yemiş. İşte biz de bu konuda Mersin’i zirveye çıkaracağımızı söylüyoruz" dedi. Çağlayan, 12 Haziran seçimlerinin ardından AKP’nin tekrar iktidara geleceğini ve bu durum karşısında muhalefetin çatlayacağını iddia ederek, muhalefete göndermede bulunurken yaşlı bir vatandaş, Çağlayan’ın yanına kadar geldi. Konuşması yarım kalan Bakan’a sıkıntılarını anlattı. Çağlayan, vatandaşın yanına kadar gelip konuşmasını bölmesi üzerine, "Korumalarım, adamlarım, nerede? yoklar mı?" diyerek tepki gösterdi.Bu gelişmeden sonra gazetecilerin görüntü almasını engelleyen bir koruma, gazetecilere el kol işaretleri yaparak, "Çekmeyin lan diyorum size, çekerseniz makinelerinizi kırarım" dedi. Gazeteciler, toplantı bitiminde konuyu Çağlayan’a iletti. Bu korumanın kim olduğunu gazetecilerden öğrenen Çağlayan, gazetecilerden özür dilemesini istedi. AKP Mezitli İlçe Başkanı Mustafa Yıldız da yaşananlara şahit olduğunu söylemesi üzerine Çağlayan, bir anda öfkelenerek korumasına "Çek git buradan seni kovuyorum" diye çıkıştı. Partililer tarafından sakinleştirilen Çağlayan, gazetecilerden de özür dileyerek, "Zor şartlar altında görev yapan siz sevgili gazeteci kardeşlerimden yaşananlar için özür dilerim" diye konuştu.