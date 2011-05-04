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Politika

BAKAN ÇAĞLAYAN "51" OYNADI MERSİN (A.A)

04 Mayıs 2011 21:57

-BAKAN ÇAĞLAYAN "51" OYNADI MERSİN (A.A) - 04.05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyip, sohbet eden Çağlayan, bir kahvehanedeki iskambil kartlarıyla 51 oyunu oynayan vatandaşlara da eşlik etti. Oyun sırasında rakipleriyle şakalaşan Çağlayan, oyundan galip ayrıldı. Çağlayan, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Karagöz'ü makamında ziyaret etti. Daha sonra iş adamlarıyla bir araya gelen Çağlayan, Türkiye'nin, AK Parti iktidarı döneminde kaydettiği gelişmeleri anlattı.  Hizmet üretebilmek için bakan ya da milletvekilliğinin şart olmadığını ifade eden Çağlayan, bir sanayicinin yatırım yaparken yaşadığı bürokratik sorunları anlatması üzerine, şöyle konuştu: ''Bürokrasiyle sonuna kadar mücadele etmeliyiz. 'Yatırımcının önünü nasıl keserim' diyen uzaylılar var. Siz hiç endişe etmeyin, onların sizi engellemeye hakkı yok. Çünkü sizin vergileriniz sayesinde görev yapıyorlar. Bürokratik engelleri aşmak için çalışıyoruz. Hepsini aştık mı? Maalesef hayır ama önemli bir mesafe katettik, önümüzdeki dönemde bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.'' Türkiye'nin dış borçlanmasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Çağlayan, ''Bizim tüm dünyada itibarımız yükseldi, niye? Çünkü borç almayı bıraktık. Borç alan emir alır'' dedi. Çağlayan, Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından, bedesten, makam, cami, Ulu Cami ve yarenlik alanındaki esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyip, sohbet eden Çağlayan, bir kahvehanedeki iskambil kartlarıyla 51 oyunu oynayan vatandaşlara da eşlik etti. Oyun sırasında rakipleriyle şakalaşan Çağlayan, oyundan galip ayrıldı. Çağlayan, esnaf ziyaretinin ardından ''bereket peygamberi'' olarak bilinen Hz. Danyal'ın türbesini gezdi.

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