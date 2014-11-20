Bakan Bozdağ, Türkiye'deki tutuklu IŞİD'ci sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de 16 IŞİD terör örgütü üyesinin, örgüt adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle tutuklu bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, bakanlığının 2015 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Niğde Ulukışla'daki saldırıyla ilgili 3 IŞİD terör örgütü üyesinin Ankara 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunduğunu anlatan Bozdağ, bu kişilerin yargılamalarının devam ettiğini kaydetti.

Bozdağ, Türkiye'de bugün itibarıyla 16 IŞİD terör örgütü üyesinin, örgüt adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle tutuklu bulunduğunu bildirerek, kendisine bu notun yeni verildiğini ve hangi ülkelerin vatandaşları olduğuna dair bilgisinin olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

HSYK'nın yapısı ve yargıyla ilgili konularda ciddi bir anayasa değişikliği gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "konularda birlikte adım atma imkanı bulalım" dedi.

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili de, "Sanki mahkeme kararı burayı iptal etmiş, burada kaçak bir durum varmış gibi bir şey var. İlk derece mahkemesinin verdiği karara Danıştay onay vermemiştir. Dolayısıyla burada bir mahkeme kararını uygulamama, mahkeme kararına aykırı davranma gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

'17 Aralık' ses kayıtları

Adli Tıp Kurumu'nun 17 Aralık soruşturmasındaki ses kayıtları raporuyla ilgili soruları da yanıtlayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Rapor, sesin konuşanlara ait olup olmadığıyla ilgili. Bir de tapelerle ses arasında uyum olup olmadığına dair inceleme yapıyor. Burada montaj ya da kurgu olup olmadığına dair inceleme yapmıyor. Sadece 'ses konuşana aittir, tape ile ses arasında uyum vardır' şeklinde rapor veriyor. İlave, çıkarma, montaj, kurgu konusunda bir inceleme yapılmadığını ifade etmek isterim."

AİHM'nin Öcalan kararı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin Abdullah Öcalan hakkında AİHM'nin verdiği kararı sordu.

Adalet Bakanı Bozdağ, Zozani'nin sorusuna, "Şu anda bizim kanunumuz ağırlaştırılmış müebbet hapisle ilgili bir hüküm içeriyor. Biz bunu uyguluyoruz. AİHM bununla ilgili bu konuda hak ihlali kararı verdi ama biz bu konuda şuanda bir değişiklik düşüncemiz yok. Onu özellikle ifade etmek isterim" şeklinde cevap verdi.

Zozani'nin, "AİHM kararını uygulamayacak mısınız sorusuna ise Bakan Bozdağ, "Bu bizim iç hukuk düzenlememiz bizim. Şuanda bizim böyle bir çalışmamız yok. Bir çalışma yapmayı da düşünmüyoruz" cevabını verdi.

‘İptal için dava açacağız’

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunumundaki bilgilerin yanlış olduğunu öne sürerek, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kabul edilebilir bulduğu davalarda birinci olduğunu söyledi.

Yargı paketiyle, ceza muhakemesine ilişkin düzenlemelerin tekrar değiştirildiğini anlatan Gök, bu düzenlemelerin intikam için getirildiğini iddia etti.

AK Parti iktidarının yargı kararlarını tanımadığını savunan Gök, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşaat aşamasında yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın uygulanmadığını bildirdi. Gök, "Herkes mahkeme kararına uymak zorunda. Bu karar üzerine yapı ruhsatının iptali davası açmaya hazırlanıyoruz" dedi.