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Politika

Bakan Bozdağ: Kimseye PKK hendek kazarken seyret demedik!

"Türkiye'deki bütün terör eylemlerinin arkasında gizli bir devletin desteği varmış gibi algı oluşturmaya çalışıyor"

19 Mayıs 2016 14:28

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'nin iktidar olduğu dönem boyunca hiçbir hükümet yetkilisinin valiye veya emniyet görevlisine “Şurada terör örgütü hendek kazarken sen seyret" diye talimat vermediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin teklifin 2. maddesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

"Her hükümet, elindeki imkanlar ölçüsünde terörü sona erdirmek, kanı durdurmak, huzur ve barışı kalıcı bir şekilde tesis etmek için, bir yandan güvenlik politikaları, diğer yandan da başka alternatifler üzerinde samimiyetle çalışmıştır. Hiçbir hükümeti, hükümetin bakanını, 'teröre destek oldu, destek verdi, yardımcı oldu' şeklinde suçlamak doğru bir yaklaşım değildir; insaflı, hakkaniyetli, adaletli, vicdanlı bir yaklaşım değildir.

“Düşünün; Merasim Sokak'ta bomba patlayacak, orada pek çok insanımız şehit olacak, yaralanacak, bundan ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı rahatsızlık duymayacak. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Maalesef bazı arkadaşlarımız, sanki Türkiye'deki bütün terör eylemlerinin arkasında gizli bir devletin desteği varmış gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Doğuda, güneydoğuda çukurları, hendekleri kimler kazdı? Askere, polise kurşunu kim sıkıyor? Canlı bombaları eğitip insanların yaşadığı yerlere kim gönderiyor? Otobüs duraklarında gideceği yere seyahati bekleyenlerin yanında bombaları kim patlatıyor? PKK'nın teröristleri, DAEŞ'in teröristleri, başkaca eli kanlı terör örgütlerinin canavarları, canileri patlatıyor. Bunlarla elbette Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etkili ve kararlı bir şekilde mücadele edecektir."

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