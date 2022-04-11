Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi yasaya uygun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kaşıkçı cinayeti tasvif edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de konuştu.

Süresiz nafaka ile ilgili konuşan Bozdağ, "Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin. 3 bin 500 civarında mağdur aile var. Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek" dedi.

"Türkiye'de sosyal medya mahkemelerinin olduğunu görüyorum" diyen Bozdağ devamında şunları söyledi:

"Hakimler görevlerinde bağımsız-tarafsızdır"

"Hakimler görevlerinde bağımsız-tarafsızdır. Kararlarını verirken anayasaya kanuna ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar verirler. Sosyal medya böyle yazıyor, falancı gazeteci böyle yazıyor filan yorumcu böyle diyor. Eğer hakim ona bakarsa dosyayı unutur, bu sefer anayasadan uzaklaşan bir vicdanla bambaşka bir karar ortaya çıkar. Hakimin vicdanı anayasaya bağlıysa rahattır. Kamuoyunun tatmin etme duygusuna bağlıysa o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Ne hakkı ne de hakikati tespit edip hakikati sahibine teslim edemez"

"Devletin içinde FETÖ'nün oyun kurucu aktör olma vasfı yok"