Bakan Bozdağ: CHP'liler cezaevlerinde 81 terör örgütü mensubunu ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cezaevlerindeki PKK, DHKP-C ve diğer örgütlerinde 81 kişiyi ziyaret ettiğini söyledi. Bakan Bozdağ, "2016 yılı rakamlarını örgüt şeyine göre verdiğimde 19 tane KCK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş 7 tane DHKP-C terör örgütünden 43 tane etnik bölücü PKK terör örgütünden 12 tane de THKPC terör örgütü mensubu hükümlü ve tutuklunun ziyaret edildiğini görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüleri milletvekillerinin ziyaret edebilmeleri ve açık ziyaret yapabilmelerinin Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunu belirterek, "Hangi milletvekili açık ziyaret yapmak istiyorsa dilekçeyle bakanlığa müracaat ediyor. Bakanlık izin verdiği zaman da gidip ziyaretlerini yapıyorlar. Ayrıca TBMM İnsan Hakları Komisyonu var. İnsan Hakları Komisyonunda Cezaevi komisyonu var bunlar gidip inceliyorlar. Bunlar için izne gerek yok. Bunlar sadece bildirim yapıyorlar. Gidip istedikleri yerde inceleme yapıyorlar. Şimdi bu tartışmalar ortaya çıkınca ben kayıtlarımıza baktım. Acaba CHP'den milletvekili arkadaşlarımızdan ziyaretler olmuş mu olmamış mı diye bütün rakamları vermeyeyim ama. 2016 yılı rakamlarını örgüt şeyine göre verdiğimde 19 tane KCK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş 7 tane DHKP-C terör örgütünden 43 tane etnik bölücü PKK terör örgütünden 12 tane de THKP-C terör örgütü mensubu hükümlü ve tutuklunun ziyaret edildiğini görüyoruz. Toplam 81 tane 2016 yılı içerisinde bugüne kadar bu saydığım terör örgütleri mensubu tutuklu ve hükümlünün ziyaret edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabi bu ziyaret bir haktır bunu kendileri takdir ediyor gidip ziyaret ediyor. Bir şey yapıyor ama bunlar hepsi de hasta, tutuklu ve hükümlü değil. Yani bir kısmı tutuklu, hasta ve hükümlü olabilir ama hepsi de hasta, tutuklu, hükümlüler değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı böyle bir değerlendirme yaptı tabi o kendi takdirleridir ama bizim elimizdeki rakamlar böyle 2014-2015'te de ziyaretler var daha önceki yıllarda da var. 3 yılın ortalaması da 164 terör örgütü mensubu ziyaret edilmiş."

Bakan Bozdağ, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'nda 57 milletvekili hakkında toplam 117 adet dosya bulunuyor. Halkların Demokratik Partisi'nden 43 milletvekiline ait 94 adet; Cumhuriyet Halk Partili 10 milletvekiline ait 16 adet; Milliyetçi Hareket Partili 2 milletvekiline ait 3 adet; Adalet ve Kalkınma Partili 3 milletvekiline ait toplam 4 adet dosya bulunuyor.