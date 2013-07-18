Sağlık Bakanı Boyner'e sert çıktı: Sömürücüyüm yaz, alkışlayalım

Muğla Kurşunlu Camii Meydanı'nda AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftara Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Bakan Müezzinoğlu vatandaşlara yemek dağıtıp onlarla bir süre sohbet etti. İftarın ardından bir konuşma yapan Bakan Müezzinoğlu, bazı işadamlarının Gezi Parkı eylemlerine destek vermesinin, "hortumcuların, hortumlarının suyunun kesilmesi" nedeniyle olduğunu söyledi. Bakan Müezzinoğlu'nun hedefinde Gezi Parkı eylemleri sırasında "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" yazılı döviz açan Cem Boyner vardı.

'Faiz oranlarıyla 1'e 10 kazandılar'

Müezzinoğlu, "Gezi parkı eylemlerine kumanya desteği verenler, 10 liralık harcama yaptılar ve bir hafta on gün içinde fırlayan faiz oranları ile 100 lira kazandılar. Bu işadamı göğsüne 'Ben ne sağcıyım ne solcuyum, çapulcuyum, çapulcu' yazılı tişört giyip geziyor beyefendi. Şayet biraz dürüstseniz, şayet biraz ahlaklı iseniz, göğsünüze 'Ne sağcıyım ne solcu, sömürücüyüm sömürücü' yazın biz de sizi alkışlayalım" dedi.

Claudia Roth'a: "8 vatandaşımı katlettiniz"

Konuşmasında, Gezi Parkı eylemlerine destek veren ev hükümete eleştiriler yönelten Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Claudia Roth'a dönük suçlamalarda da bulunan Müezzinoğlu, "Biber gazından rahatsız olmuş hanımefendi. Şimdi soruyorum ey Claudia Roth benim Almanyadaki 8 tane vatandaşımı katlettiniz onların hukuk davasında sen var mıydın? Onların hukuk davasında olmayan birinin Taksim Gezi Parkında işi ne? Mesele Gezi Parkı değil arkadaşlar, mesele Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, söz sahibi olması, mesele milli irade" diye konuştu.