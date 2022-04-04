Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Ümidimiz mayıs ayında Meclise intikal ettirmek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Toplu Açılış Kongresi'nde konuştu. Bilgin burada yaptığı konuşmada"(Enflasyon rakamları ile ilgili) ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Bilgin 3600 ek göstergeye ilişkin olarak da "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.

Bilgin ayrıca "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi." diye konuştu.

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