Bakan Bilgin'den 'emeklilikte intibak olacak mı?' sorusuna yanıt: 2012'de yapıldı; 1,8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, emeklilikte intibak düzenlemesi ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Bakan Vedat Bilgin, "2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına yaklaştırılmıştır. 1,8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlanmıştır” yanıtını verdi. Gürer, "Bakanlıktan gelen yanıt ne yazık ki beklenti içinde olan vatandaşlarımızın umudunu karşılayan yanıtlar değildir" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Vedat Bilgin’in yanıtlamasıyla istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Kamuda taşeronda kalan, yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılan işçiler için sürekli işçi kadrosuna alınıp kadro verilmesi düşünülmekte midir? Taşerondan kadroya geçenlerin özlük haklarında sınırlamalar kaldırılacak mıdır? Asıl işi yapana asıl kadro verilecek midir” sorularını yöneltmişti.

"Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılacak mı?"

Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını da soran Gürer, ayrıca “Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortasının başlaması sağlanacak mıdır” sorusunun da yanıtlanmasını istemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, “696 sayılı KHK kapsamında, bir alt işveren işçisinin kadroya alınması açısından aranan kriterler, ilgili kurumlar bünyesinde oluşturulan tespit komisyonları tarafından titizlikle yapılmıştır. 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nde de konu ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği hususunda mutabakat sağlanmıştır” yanıtını verdi.

"Emeklilikte intibak düzenlemesi yok"

Bilgin, emeklilikte intibak düzenlemesiyle ilgili soruya da “Düzenleme, 2000 yılı öncesi emeklilerin aylık hesaplarında büyümenin dikkate alınmaması nedeniyle yapılmıştır. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık hesapları, büyüme hızı dikkate alınarak yapılmıştır. 2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına yaklaştırılmıştır. 1,8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlanmıştır” dedi.

"Çırak ve stajyerlikteki sigorta emeklilikten sayılmıyor"

Çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının emeklilikten sayılması konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da Bilgin, “Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi alınmaktadır. Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmamaktadır” diye yanıtladı.

"Çalışma yaşamında sorunlar katlanarak arttı"

Ömer Fethi Gürer ise çalışma yaşamındaki sorunların AKP iktidarında katlanarak arttığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Bugün kamuda halen on binlerce taşeron firma çalışanı kadro beklemekte, bir o kadar emekli de intibak düzenlemesinin yapılacağı günü iple çekmektedir. Ayrıca, çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının emeklilikten sayılması için on binlerce mağdur mücadele vermektedir. Bu üç önemli konuyla ilgili sorduğumuz soruya ilgili bakanlıktan gelen yanıt, ne yazık ki beklenti içinde olan vatandaşlarımızın umudunu karşılayan yanıtlar değildir. Emekliler, AKP iktidarının 2008 yılında çıkardığı aylık bağlama oranı katsayı düzenlemesi ile düşük emekli aylığına mahkum edilmişlerdir. 2008 yılında katsayı yüzde 70’ten yüzde 40’a düşürülmese en düşük emekli aylığı bugün asgari ücret olacaktı. O nedenle en düşük emekli aylığı asgari ücret olması için verdiğimiz kanun teklifi de Aralık 2021’de, TBMM’de AKP oyları ile reddedildi. Ulaştırma, sağlık, tarım alanında ve KİT’lerde binlerce taşeron işçisi, sürekli işçi statüsüne çalıştığı kurumda alınmayı bekliyor. Verilen sözler tutulmadı. Staj mağdurlarının da hakkı mutlaka verilmelidir.” (ANKA)