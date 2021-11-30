Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve emeklilik sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin " 3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin, çevrim içi düzenlenen 'Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Bilgin, Türkiye'nin pandemi krizinin her aşamasında üretim sistemini ayakta tutmayı başardığını söyledi. Bilgin, "Türkiye bu dönemde üretimi kapatmamıştır. Sağlık şartlarını öncelikle üretim sistemini ayakta tutacak şekilde organize etmiştir. Ve bugün bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu, ne kadar toplumsal yarar ürettiğini de görüyoruz. Bu senenin 1'inci çeyreğinde Türk ekonomisi yüzde 7,2 büyümüştü. 2'nci çeyreğinde bu büyümeyi yüzde 21,7'ye çıkardı, bugün de 3'üncü çeyrek rakamları açıklandı; 3'üncü çeyrekte de 7,4 büyüdük. Yıl sonu itibarıyla tahminler yüzde 10 civarında bir büyümeyi işaret etmektedir. Bütün bunlar sebepsiz değildir. Yani üretim ekonomisi olmayan, üretime dayanmayan hiçbir ekonominin böyle 3 çeyrek üst üste ve üstelik pandeminin uluslararası şartlarının Türkiye’nin, dünyanın aleyhinde bir tablo oluşturduğu ortamda Türkiye’nin 3 çeyrek üst üste büyümesi ciddi bir konudur. Ve bu herhangi bir şekilde küçümsenerek geçilecek bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

“3600 meselesi önceliğimiz”

Bakan Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını; emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu, emeklilik sistemimizin ve bizim ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bu bizim gündemimizdedir. Ve tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Bunu bir ‘iyi niyet’ ifadesi olmaktan çıkarıp, somut ve önümüzde çözülmesi gereken bir sorun haline, bir mecburiyet haline gelmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde; bakanlık içinde bir kurul oluşturduk o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen'in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu da çözeceğiz" diye konuştu.