Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” dedi.

Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem de emeklilerimizin yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz" demişti.

TIKLAYIN | Erdoğan: Hiçbir emekli 2 bin 500 liradan aşağı maaş almayacak; memur zammı yüzde 30,5 oldu