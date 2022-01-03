Erdoğan: Hiçbir emekli 2 bin 500 liradan aşağı maaş almayacak; memur zammı yüzde 30,5 oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem de emeklilerimizin yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir.Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine giderek daha çok yaklaşıyoruz"

"Dünya ve ülkemiz açısından zor geçen 2021'i uğur ve yeni umutlarla, yeni heyecanlarla 2022 yılında girdik. Yeni miladi yılın ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Salgın ekonomiler üzerinde baskılar artırdığı geçtiğimiz yıl ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyümeyi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel mal ticaretinin yüzde 10 arttığı geçtiğimiz yıl biz ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başararak bu alanda da farkımızı ortaya koyduk. İlk defa küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1'in üzerine taşıdık. Geçmişle mukayese ettiğimizde 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'ün üzerine çıktı. Bu oranın 2000'lerin başında yüzde 51 olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Dış ticaretimizde milli paramızın kullanım seviyemizin 183 milyar liraya ulaşmış olması da bir diğer önemli gelişmedir. 2021 ihracatımızın ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için gündemimizde çok daha plan proje var. İnşallah hepsini de kararlılıkla hayata geçirerek önümüzdeki yıl bu zamanlarda milletimizde çok daha büyük müjdeler verebilmeyi ümit ediyoruz. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine giderek daha çok yaklaşıyoruz."

"Turizmde Akdeniz havzasındaki rakiplerimizi geride bıraktık"

"Geçtiğimiz yılı güzel haberlerle kapattığımız bir diğer sektör de turizmdir. Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin sonucunu özellikle gördüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Bu sektörde 2021'i 29 milyon turist sayısı ve 24 milyar doları aşan bir turizm geliriyle kapattık. Bir başka ifadeyle turizmde önceki yıla göre yüzde 83'lük gelirde yüzde 100'lük artış sağladık. Devlet ve özel sektörün yakın işbirliğiyle sadece kayıplarımızın önemli bir kısmını telafi etmekle kalmadık Akdeniz havzasındaki rakiplerimizi de geride bıraktık. Artık hedefimiz salgın öncesi ziyaretçi sayısına ulaşmanın ötesinde çok daha yüksek ziyaretçi seviyesine ulaşmaktır. İnşallah 2021 bu hedeflere ulaştığımız verimli bereketli bir sene olacaktır. Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

"Meslek lisesi veya üniversite mezunu istihdam eden işletmelere 100 bin lira destek"

"Bu vesileyle KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını genişletecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 ayda çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhütünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi bugün açıklanan bu programa katılmaya davet ediyoruz."

"2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz"

"Türkiye 2021'de yatırım, istihdam, cari denge odaklı bir büyüme yaşadı. Dünya ticaret hacminin yüzde 5,3 küçüldüğü 2020 yılını biz 1,8 büyümeyle kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz. Salgın döneminde G-20 içinde en hızlı toparlayan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize adım adım yaklaştırıyor. Elbette bu süreçte karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar da var. Bunlardan biri döviz kurunda yaşanan ve esasen ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle uyumlu olmayan dengesiz dalgalanmadır. Kurdaki yükselişi bir seviyeye kadar ekonomik işleyişe ve ülkemizin ihracattaki hedeflerine uygun olduğu için sorun etmiyorduk. Ancak bir yerden sonra iş farklı bir görünüme büründü.

Dışarıdan yapılabilecek saldırılara karşı bir benzerini içeride de kurmuş olduk. Parasının değerini korumak isteyen vatandaşlarımız, iş dünyasına sunulan alternatiflerin piyasalar tarafından kabul gördüğünü gördü. 78 milyarlık geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güvenin işaretidir.

Katılım finans kurumlarını da dahil ederek bu uygulamayı genişletiyoruz. Bu yaklaşımı yeni araçlar, yöntemlerle 2022'de daha da güçlendireceğiz. Tedbir paketinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği imkanlarla hayata geçirilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Merkez Bankası Döviz Tevdiat ve Altın Hesaplarından TL'ye dönüşmesine ilişkin tebliğleri yayınladık.

İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL vadeli döviz satım ihalesine başlandı. Bu satışlardaki stopaj oranı sıfıra çekildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında hurda altın değerlenmesinde kullanılmasında asgari rakamında değişiklik yapıldı.

Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiriyor."

"Pek çok ülke elektrik tarifelerini ortalama 3 kat arttırdı"

"TL için Hazine desteğine, ihracat, imalat sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısını yüzde 30'a çıkartılmasına, yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarından istisnayla ilgili kanun değişikliği düzenlemeleri yarın Meclis'in takdirine sunuluyor.

Bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yaptık. Bundan sonra da verdiğimiz her sözü yerine getirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde vakayı ifade eden fahiş fiyat artışlarıdır. İki sebebi vardır. Birincisi salgın döneminde küresel emtia fiyatlarındaki fevkalade yükselmedir. Salgın döneminde dünyada petrol fiyatları neredeyse iki katına, kömür fiyatları üç ila beş, doğalgaz fiyatları 6-10 katına çıkarken, tarım ürünleri fiyatları yüzde 25 arttı.

Pek çok ülke elektrik tarifelerini ortalama 3 kat arttırdı. Biz ise enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektriği yarı fiyatına, doğalgazı beşte biri, akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemiyle oldukça düşük satış fiyatları sağladık.

Doğalgazda 80 elektrikte 20, akaryakıtta 64 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık. Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz, elektrik, benzin, mazot faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarıyla karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir."

"Market fiyatlarındaki artışın bir kısmı küresel fiyatlandırmadır"

"Hane halkının kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Ülkemizde 2002 yılında 150 kilovat elektrik ve 125 metreküp doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu. Şimdi aynı miktarda elektrik, doğalgaz için asgari ücretin yüzde 13'ü seviyesindedir. Vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözünü burada yerine getirdik.

Vatandaşlara yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz desteği faturası olarak verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıtta eşel mobil sisteminden normal tarifeye dönüldüğü için petrol fiyatları, döviz kurlarıyla belirlenen tarife yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız akaryakıta daha hesaplı fiyata erişebilmektedir.

İstikrar kazanmaya başlayan kur dikkate alındığında petrol fiyatları üzerinde baskının yakında tersine dönmesi beklenebilir. Bitkisel yağ fiyatlarındaki artış yüzde 70, şeker fiyatları yüzde 50, tahıl yüzde 32'yi bulmuştur. Market fiyatlarındaki artışın bir kısmı bu küresel fiyatlandırmadır."

Emekli maaşı ve memur zammı açıklaması

"Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem de emeklilerimizin yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir.

Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracat, cari dengesiyle hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız.

Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ile bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tabloyla karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Bu defa ibret alacağımız muazzam birikimlerle yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yılda milletimizle birlikte pek çok sınamadan alnımızın akıyla geçtik. Vesayetin gücünü beraber törpüledik, kalkınma altyapımızı beraber güçlendirdik, demokrasimizin standardını beraber yükselttik. Biz size aşığız. Sizin dertliniz olan bir iktidarız. Biz terör örgütlerine karşı olan mücadelemizi bu can bu tende oldukça sonuna kadar vermekte kararlıyız. PKK,'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin başını hep birlikte ezdik. Sınırlarımıza dayanan emperyalist hevesleri beraber kursaklarında bıraktık, sokakta beraber direndik, şimdi de aynı başarıyı ekonomideki hedeflerimize ulaşarak, inşallah beraberce göstereceğiz."

"Omicron varyantı kapımıza dayandı"

"Yaptığımız hiçbir fedakarlığın, çektiğimiz hiçbir sıkıntının, yüreğimizde büyüttüğümüz her umut katresinin boşa gitmediğini, gitmeyeceğini beraberce göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Yeter ki 2023 hedeflerimize, 2053 vizyonumuza sahip çıkalım. Yalana, iftiraya, fitneye, fesada, hasede, kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarına kapılarımızı kapatalım.

Çok değil 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasının Türkiyesi bugünden çok daha ileri olacaktır. 84 milyon insanımızın her birine güveniyoruz. Sizlerin de bizlere güvenmesini diliyoruz. Koronavirüs salgını yeni varyantlarla insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi salgın Omicron varyantı ile kapımıza dayandı. Her ne kadar hastaneye yatış, vefat sayılarımızda endişe edici bir durum gözükmüyor. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ı milletimizin hizmetine sunduğumuz dönemde salgına karşı çok daha etkin ve hızlı korunma araçlarına sahibiz. Temizlik, maske, mesafe üçlüsünden oluşan salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır, biraz daha dikkat istiyorum."

"Öğretmenlik meslek kanunu hazırlığı Meclis'e teslim edildi"

"Hükümetlerimiz döneminde sayılarını 500 binlerden 1,2 milyonlara ulaştırdığımız öğretmenlerimizi desteklemeyi de sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişmelerine önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere yüzde 134'lük artış oldu. Öğretmen başına 93,4 saatlik eğitimi ile son 5 yılın en yüksek seviyesini yakaladık.

Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesiz okul bırakmadık. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili hazırlık 2021 yılının son günü Meclis'e teslim edildi. Bu kanun çıktığında Türkiye eğitim, öğretim tarihinde büyük bir adım atmış olacaktır. Aralık ayında mesleki eğitim kanununda iki önemli değişiklik yapıldı, Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldıkları ücreti iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmelerini sağladık. Bu düzenlemeler öğrenci sayılarına hemen yansıdı.

Hedefimiz bu yılsonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır. Mesleki eğitim üzerinden istihdamı arttırırken 28 Şubat katsayının mirası olan yetişmiş eleman bulamama sorununu tarihin çöplüğüne atıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, kalın sağlıcakla."