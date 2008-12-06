Bakan Bey, bu nasıl tayin?

2007’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) 57.172 puan alan Beytullah Yağız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) taban puanı "90" olarak belirlediği Aralık 2007 döneminde, "Sözleşmeli Matematik öğretmeni" olarak Van’a atandı.



"Atamaları sıfır hata ile yapıyoruz" sözleriyle sistemi savunan MEB yetkilileri, atamanın nasıl yapıldığına açıklama getiremediler.



Beytullah Yağız, devlet memuru olabilmek için 2007’de yapılan KPSS sınavına girdi. Yağız, KPSSP10 puan türünden 57.172 puan aldı. MEB, 2007 yılında matematik öğretmeni atamalarında taban puanı 90 olarak belirledi. Yağız, Aralık 2007’de KPSS10 puanı "57.172" olmasına rağmen Van’ın Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesi’ne sözleşmeli matematik öğretmeni olarak atandı. Yağız, 2 Ocak 2008’de görevine başladı. Ancak Bakanlığın resmi İnternet sitesinde, Yağız’ın TC kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında öğretmen olarak atandığına dair bilgi bulunamadı. Haziran 2008’deki KPSS’ye de giren Yağız, bu sınavda da ancak 58.608 puan alabildi.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "İhbar üzerine elde ettiğimiz bilgilerle MEB’e, bu skandal atamanın nasıl yapıldığını 3 Aralık’ta resmen yazıyla sorduk. Bakanlık’tan gelecek yanıta göre de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi. Elektronik ortamda yapılmasına rağmen adaletsiz atamaların önlenemediğinden yakınan Koncuk, "Demek ki, puanlarda bile oynayabiliyorlar. Zavallı bilgisayara ne yüklersen ona göre sonuç alırsın. 57 alan adamın puanını 90 olarak gösterirsen sistem otomatik olarak onu atar. İki yüz binden fazla öğretmen adayı sıra bekliyor. Ama kirli ilişkilerle atama yapılıyor. Haksız atamanın Bakan Çelik’in memleketi Van’a yapılması da dikkat çekici. Çelik ya bunun hesabını vermeli ya da istifa etmeli" dedi.



MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, "Benim bu konuda hiçbir bilgim yok" diyerek cevapladı. Yağız, sendikanın resmi yazı göndermesi durumunda gerekli araştırmayı yapacaklarını bildirdi. Yazının 3 Aralık’ta gönderildiği anımsatılınca da Yalçın, "Henüz yazıyı görmedim" dedi.



