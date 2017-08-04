Bakan beddua etti, vatandaş "amin" dedi

Erzurum'da 38 tesisin toplu temel atma törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış konuşmasında beddua etti Vatandaşlar da "Amin" dedi.

Havuzbaşı Kent Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, gelecek 3 yılın Erzurum için yatırımlarda hamle yılı olacağını söyledi. Bakan Eroğlu, Erzurum’a pozitif ayrımcılık yaparak 12 hayvan içme suyu göleti yapacaklarını kaydetti.

15 Temmuz akşamı bütün Erzurum’un dimdik ayakta olduğunu söyleyen Bakan Veysel Eroğlu şöyle konuştu:

“Sizlerle gerçekten gurur duydum. Allah sizlerden razı olsun. Hatta onu ben Twitter’dan paylaştım, ne muhteşemdi ya. İşte vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı yiğit, Dadaşlar diyarı Erzurum size bu yakışır. Allah terör örgütlerine destek veren devletleri de kahruperişan eylesin. Yarabbi onların hilelerini ve desteklerini onların başlarına geçir. Yarabbi onların, özellikle terör örgütlerine verdikleri silahları kendilerine yönelt ve onları da tarih sahnesinden siliver. Yarabbi senin her şeye gücün yeter” diye beddua etti.

Veysel Eroğlu’nun bedduasına, temel atma törenine katılan vatandaşlar hep bir ağızdan “Amin” diye katkıda bulundu.