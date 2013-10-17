Bakan Bayraktar, konfetili karşılamaya kızdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bakanı Erdoğan Bayraktar, parti teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma töreni için geldiği Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi binası dışında partililer ve Gençlik Kolları üyelerince karşılandı. Kültür Merkezi'ne girişi öncesinde patlayıcılarla konfetiler atılmasına tepki gösteren Bakan Bayraktar, "Bunlar hoş şeyler değil” dedikten sonra salona geçti.

AKP Trabzon Milletvekilleri Prof. Dr. Aydın Bıyıklıoğlu, Safiye Seymenoğlu, Faruk Özak, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çok sayıda partili ile vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Bayraktar, “Her günümüz bayram olsun. Her günümüz mutlu ve huzurlu olsun. Kurban bayramı sabırdır, teslimiyettir, paylaşmaktır. Hepinizin bayramı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar ve milletvekilleri salonda bulunanlarla tek tek bayramlaştı.