Bakan Başesgioğlu'nun oğlundan hakeme tehdit

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun oğlu Hakan, yöneticiliğini yaptığı Kastamonuspor’un, Gümüşhanespor’a 2-0 yenildiği maçta sahaya inip hakeme tehdit yağdırdı



3. LİG 4. Grup’ta Pazar günü oynanan Gümüşhanespor-Kastamonuspor karşılaşması, gergin bir atmosferde başladı. Maça 24 puanla lider çıkan Kastamonu, 17. dakikada Ercüment’in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Sarı kartlar havada uçuşurken maç boyunca Gümüşhane’den Murat, Birol, Cemil, Abdülkadir, Muhammed, Kastamonu’dan ise Ozan, Şener, Nadir, Mevlüt, Mustafa, Volkan sarı kart gördüler.. 57. dakikada Mevlüt gollük bir pozisyonda rakip kaleciyi de çalımlayarak ceza sahasına girdi. Tam topa vuracakken kalecinin çekmesiyle kendini yerde buldu.



“Seni takip ettireceğim”



Kastamonuspor penaltı beklerken, hakem Hasan Küpeli aldatmaya yönelik hareketten dolayı Mevlüt’e ikinci sarı kartı gösterdi. Bunun üzerine ortalık karıştı. Hakemin üstüne saldıran Mevlüt’ü arkadaşları güçbela durdururken, sahaya Asbaşkan Hakan Başesgioğlu da girdi. Gerisini hakem raporundan okuyalım: “57. dakikada 9 numaralı futbolcuyu ihraç kararımdan sonra sahaya giren Hakan Başesgioğlu, üzerime yürüyerek ’Bunun hesabını soracağım. Seni takip ettireceğim. Her adımına baktıracağım’ şeklinde konuşarak hakaret ve tehditlerde bulundu. Bunun üzerine polis ve güvenlik kuvvetleri marifetiyle sahanın dışına çıkartıldı.”



Başesgioğlu, bu pozisyondan sonra soyunma odasına gönderilirken, hakemin raporu doğrultusunda Hukuk Kurulu’na sevkedildi.. Raporları inceleyen Hukuk Kurulu, suç unsuruna rastladığı için dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevketti. Hakan Başesgioğlu’nun en az 15 gün ceza alması bekleniyor. Olaylar nedeniyle duran maçın 62. dakikasında bir gol daha atan Ercüment, maçı Gümüşhane’nin 2-0 kazanmasını sağladı.. Bu sonuçla, Gümüşhane 26 puanla liderliğe yükseldi.

