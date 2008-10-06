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Politika

Bakan 'Bana ne ya' deyince...

Adalet Bakanlığı Deniz Feneri takibini ağırdan alıyor. Dosya için Frankfurt'a kurye göndermek yerine postaya mektup verildi

06 Ekim 2008 03:00

Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri dosyası için bir arpa boyu yol alamadı. Dosyanın istenmesi için Frankfurt Başkonsolosluğuna kripto ya da kurye yerine posta ile başvuru yapıldı.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin daha önce yaptığı açıklamada, Deniz Feneri Derneği soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Almanya'daki dava dosyası ve kararın istenmesine ilişkin yazısının Adalet Bakanlığına ulaştığını ve bu yazının Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Almanya'ya gönderileceğini açıklamıştı.

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Şahin bugün aynı yöndeki bir soruya ise "Bu sabah Frankfurt Başkonsolosluğumuza, Alman mahkemelerince verilmiş olan kararın istenmesi için yazı yazıldı. Bu sabah postaya verildi. Zannediyorum önümüzdeki birkaç gün içinde o dosya ilgili Cumhuriyet Savcılığımıza intikal eder" diye konuştu.

Bu durumda Adalet Bakanlığının yazısı posta ile önce Dışişleri Baklanlığına gidecek ardından Dışişleri de Frankurt Başkonsolosluğuna konuyu iletecek. Başkonsolosluk da Alman Adalet Bakanlığına başvuracak. Dosya aynı yol izlenerek Türkiye’ye gelecek.

10 GÜN OLDU

26 Eylül günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin soruşturma dosyası ile mahkeme kararının istenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.


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