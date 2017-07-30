Bakan Bak'tan kağıt toplayan minik tekvandocuya destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, boyacılık ve kağıt toplayarak ailesine bakan minik tekvandocu Osman Gültekin'e sahip çıktı.

Üç yıl önce sokaklarda kağıt toplarken Tekvando Milli Takım antrenörlerinden Özcan Ağırtaş'ın yardımları ile spora başlayan Osman'a şimdi de Bakan Osman Aşkın Bak elini uzattı. Osman Gültekin hakkında çıkan bir haberi okuyan Bakan Bak, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i aileye ziyaret için görevlendirdi. Şahin, ziyaretinde Bakan'ın selamını iletti ve aileye destek çıkılacağı müjdesini verdi.

Engelli bir ailenin çocuğu olan Osman, antrenörü Özcan Ağırtaş'ın desteği ile ailesine bakıyor. Sokaklarda kağıt toplayan ve kalan vaktinde ayakkabı boyacılığı yapan Osman, Bak'tan gelen yardım müjdesiyle ayakkabı sandığı ile son kez fotoğraf çektirdi ve sandık, çalıştığı spor salonunda hatıra olarak rafa kaldırıldı.

Üç ayda bir engelli maaşı alan baba Hakan Gültekin, o gün iyi ki Özcan Hoca sokakta oğlumu gördü ve bizim hayatımız değişti diyerek: ''Allah, Özcan hocamdan razı olsun. Osman'ı sokaklardan kurtardı. Şimdi ise Spor Bakanımız, Osman'a ve bizlere sahip çıkıyor. Eşim yatalak hasta ve çok zor bir yaşam sürüyoruz. Sokaklarda kağıt toplayarak, ayakkabı boyacılığı yaparak ailemize katkı sağlayan Osman artık bir sporcu. Çok mutluyuz oğlum sokaklardan kurtuldu. Osman'ın çok iyi bir sporcu olacağına olan inancım tam. Bizlere destek olan Özcan Hocama, Federasyon başkanımız Metin Şahin'e ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi

Başkan Metin Şahin, aileyi ziyaret etti

Allah izin verirse Osman, şampiyon olacak diyen başkan Şahin: ''Sayın Spor Bakanım Osman Aşkın Bakın sizin durumunuzu öğrenince beni görevlendirdi ve sizin yanınıza geldim. Çocuğumuzun spor hayatında ve size destek olmak için sayın bakanımız beni buraya gönderdi. Osman'a spor hayatında en büyük desteği vereceğiz. Çalışacak ve büyük şampiyonluklar yaşayacak. Sayın bakanımızın talimatı ile bu aile için ne gerekiyorsa yapılacak. Osman artık sayın Bakanımızın korumasında. Bakanımız sizlere çok selamı var. En yakın zamanda da bakanımızla bir araya geleceksiniz" diye konuştu.

Ercan Ata / DHA