Bakan Bak'tan, Kaçkarlar kayak tesisi için helikopterli inceleme (2)

BAKAN BAK\'TAN DERBİ YORUMU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ayder Yaylası\'ndaki incelemelerinin ardından geldiği Pazar ilçesinde yapımı devam eden Mehmet Akif Prim Spor Salonu inşaatını inceledi. Pazarspor Kulübü\'nü de ziyaret eden Bakan Bak, ardından Çaykur Rizespor’un Mehmet Cengiz Tesisleri\'ne geçti. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve futbolcular tarafından karşılanan Bakan Bak, her spor kulübüne eşit mesafede olduklarını belirterek memleketinin takımının başarısının kendisini mutlu edeceğini söyledi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi maça yönelik değerlendirmelerde bulunan Bak, şöyle dedi:

\"Süper Lig\'de müthiş bir çekişme var. 4 takım şampiyonluk için oynuyor. Yarın çok önemli, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Derbiler her ihtimale açık maçlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Türkiye Süper Lig\'i şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor. Bütün takımlara başarı diliyoruz.\"

CENGİZ ÜNDER’E ÖVGÜ

İtalya\'da Roma\'da forma giyen genç futbolcu Cengiz Ünder\'i yakından takip ettiğini ve sosyal medyada kendisi ile görüştüklerini dile getiren Bak, \"Roma\'da attığı goller, Şampiyonlar Ligi\'nde ortaya koyduğu performans gurur verici. Altınordu takımından yetişmiş ardından Başakşehir takımında önemli bir çıkış yakalamış ve daha sonra da İtalya serüveni. Diğer sporcularımız ve Cenk de inşallah takıma adapte olup çok daha iyi şeyler ortaya koyacaktır. Bizim amacımız Türk futbolunun gelişmesi, altyapıdan daha iyi oyuncular çıkartarak Avrupa ve dünya liglerinde yer almaları. Bu gurur veriyor\" ifadelerini kullandı.



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