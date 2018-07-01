Bakan Bak'tan 'Filenin Sultanları'na tebrik

ANKARA,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIVB Milletler Ligi 6\'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD\'ye 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nı tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Çin\'in Nanjing kentinde düzenlenen , FIVB Milletler Ligi\'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalyanın sahibi olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın sahada ortaya koydukları mücadele hepimizi heyecanlandırarak, bizlere büyük bir mutluluk ve onur kaynağı oldu. Uluslararası arenada bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ederim. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.\"