Bakan Bak'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Aytekin KALENDER/RİZE (DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya A Milli Futbol Takımı\'nda oynayan gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan’ın aracına yönelik saldırıyı kınadığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetine katılarak fotoğraf çektirmesinden dolayı Almanlar tarafından hedef gösterilen, Manchester City\'de top koşturan İlkay Gündoğan\'ın aracına yapılan saldırı olayı ile ilgili konuştu. Bakan Bak, \"Alman Milli Futbol Takımı\'nda oynayan sporcularımız İlkay Gündoğan ve Mesut Özil\'in sportif anlamda değerlendirilmesi önemli. Onu Alman Milli Futbol Takımı\'nın teknik direktörü değerlendirmiş ve Dünya Kupası kadrosuna çağırmış. Cumhurbaşkanımızı İlkay Gündoğan ve Mesut Özil\'in ziyaret etmesi çok normal bir şey, çünkü onlar dünya çapında sporcular ve Türk olmaları ile gurur duyuyorlar. O yüzden İlkay Gündoğan\'ın aracına yapılan bu saldırı çok çirkin. Sporcunun ahlakı ve oyunu ile alakalı değerlendirilmesi gerekir. Provakatif amaçlı. Sporcunun oyunuyla, ahlakıyla değerlendirilmesi gerekir. İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Gönülden seviyorlar Sayın Cumhurbaşkanımızı bu iki sporcumuz da. Yüzlerce sporcunun da aynı duygu içerisinde olduğunu şahsen biliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen ve sporu çok iyi bilen bir yönetici, lider ve spor adamı. Almanların milli maçta olsun diğer durumlarda olsun bu tip davranışlarda bulunması sadece ve sadece sporun fair-play ruhunu, bir barış dili olduğunu zedeler. Bunları daha önce gördük yaşadık. Bir dalga vardı. Irkçılık dalgası vardı. Bütün, takımlar, sporcular, kulüpler bu dalgaya karşı dik durdular. FİFA ve UEFA bu noktada kararlar aldı. Bunun da bu şekilde sürmesi çok yanlış\" dedi.

Bakan Bak, \"İlkay kardeşimiz bir şekilde bu tip olaylardan etkilenir ama görevini en iyi şekilde yapması lazım. Sahada en iyisini yaparak kendisini dışlamaya çalışanlara en iyi cevabı vermeleri gerekir. İnşallah Mesut Özil ve İlkay kardeşimiz Alman Milli Takımı\'yla 2018 Rusya Dünya Kupası\'nda göstereceği performansla bütün herkese bu tip olayları yapanlara bir cevap verecektir\" diye konuştu.