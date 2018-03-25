Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (3)

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MİLLİ TAKIMDAKİ JENERASYON DEĞİŞİKLİĞİ İYİ OLACAK Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Alaplı ilçesinde spor salonu ve top sahasında incelemelerde bulundu

25 Mart 2018 01:51

MİLLİ TAKIMDAKİ JENERASYON DEĞİŞİKLİĞİ İYİ OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Alaplı ilçesinde spor salonu ve top sahasında incelemelerde bulundu. Milli takımdaki jenerasyon değişikliğinin iyi olacağını ifade eden Bak, \"Milli takımın dün akşamki maçını izledik. Yeni bir takım. Takımın gençleşmesi iyi. Ama daha çok yol var. Zorlu bir Avrupa kupası serüveni var. Ama dediğim gibi daha iyi olması lazım. Yeni oyuncular. Ancak bizleri gururlandıran şu. Avrupa’da ki lejyoner dediğimiz oyuncularımız Cengiz’in, Enes’in, Hakan’ın performansları da iyi gidiyor. Bence milli takım çok daha iyi olacak. Bu jenerasyon değişiklikleri olur. Ama şu da çok önemli. Ligimizin çekişmeli olması da çok önemli. Biliyorsunuz ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Büyük bir çekişme var. İnşallah o da keyifli bir süreçte de devam eder. Biz Türk futbolunun başarılı olmasını istiyoruz. Tesisten tutun her türlü çalışmayı yapmak için çaba gösteriyoruz\" dedi.

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)

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