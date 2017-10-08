T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Bak Milli Okçuları tebrik etti

  ANKARA, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Yıldız Karışık Milli Takımı ile aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan Yıldız Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

08 Ekim 2017 21:02

 

ANKARA, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu olan Yıldız Karışık Milli Takımı ile aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan Yıldız Erkek Milli Takımı\'nı tebrik etti. 
Arjantin\'in Rosario kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı, dünya şampiyonluğu elde ederken, Makaralı Yay Yıldız Erkek Milli Takımı da gümüş madalya kazandı.
Emircan Haney ve Dilara Sevindik\'ten oluşan Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı, finalde Meksika\'yı 153-149 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.  
Gökhan Demirbaş, Emircan Haney ve Bünyamin Yankaç\'tan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Milli Takımı ise finalde ABD\'ye 224-211 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkemizi Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda başarıyla temsil eden genç sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Arjantin\'in Rosario kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu olan Yıldız Karışık Milli Takımı\'mızı ve aynı şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olan Yıldız Erkek Milli Takımı\'mızı en içten dileklerimle kutlarım. Uluslararası arenada bizleri gururlandırarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken tüm sporcu kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür eder, bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri tebrik ederim.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA GENÇLİKSpor Bakanı Osman Aşkın Bak GençlerYıldızlar Dünya OkçulukYıldız Karışık Milli TakımıYıldız Erkek Milli TakımıRosarioGençlerMakaralı Yay Yıldız Karışık Milli TakımıMakaralı Yay Yıldız Erkek Milli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24