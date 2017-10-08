Bakan Bak Milli Okçuları tebrik etti

ANKARA, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu olan Yıldız Karışık Milli Takımı ile aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan Yıldız Erkek Milli Takımı\'nı tebrik etti.

Arjantin\'in Rosario kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı, dünya şampiyonluğu elde ederken, Makaralı Yay Yıldız Erkek Milli Takımı da gümüş madalya kazandı.

Emircan Haney ve Dilara Sevindik\'ten oluşan Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı, finalde Meksika\'yı 153-149 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Gökhan Demirbaş, Emircan Haney ve Bünyamin Yankaç\'tan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Milli Takımı ise finalde ABD\'ye 224-211 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkemizi Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda başarıyla temsil eden genç sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Arjantin\'in Rosario kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu olan Yıldız Karışık Milli Takımı\'mızı ve aynı şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olan Yıldız Erkek Milli Takımı\'mızı en içten dileklerimle kutlarım. Uluslararası arenada bizleri gururlandırarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken tüm sporcu kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür eder, bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri tebrik ederim.\"

