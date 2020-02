Bakan Bak: Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye\'nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğunu belirterek, \"Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin, sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder\" dedi.

Rize Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılan 17 semt sahasının açılış töreni Rize Sahil Spor Tesisleri\'nde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ile Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

\'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK\'

Törende konuşan ve tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"Hükümet olarak ülkenin dört bir yanında gençlerimize yönelik çok sayıda hizmetler yapıyoruz. Ülkemizin spor alanında gelişmesi noktasında şehir statları projesi başta olmak üzere her bir tarafa farklı farklı ölçekte tesisler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Protokol toplanarak Maliye\'den 1 kuruş harcamadan bu projeyi hayata geçirdi. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada gençlerimiz spor yapacaklar, kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Umarız yöre için de bir uğrak yer olur. Sadece spor alanında değil insanımızı her alanda ferahlatmak için gece-gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE, DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE\'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türkiye\'nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğuna dikkat çekti. Bakan Bak, \"Bunlar gibi tesisler 10 binlerce yapılıyor. Hepsi gençlerimiz için. Burada da yazıyor: Uyuşturucuyla mücadele. Çok önemli bir konu. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması için biz gençlerimizi spor salonlarına, spor sahalarına davet ediyoruz. Okullar tatil oldu, herkesi bu fırsatla yaz spor okullarına bekliyoruz. Temennimiz, bu sahaların boş kalmaması. Hocalar ve veliler öğrencileri teşvik edecekler. Onlar hoplayacak, zıplayacak, enerjileri atacaklar, sağlıklı büyüyecekler. Ülkemiz spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde. Bunu övünerek söylüyoruz. Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin, sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder. Spor insanı kötü alışkanlardan uzak tutar. Her şey gençler için\" ifadelerini kullandı.

PENALTI ESPRİSİ

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Bakanlar Bak ve Ağbal açılışını gerçekleştirdikleri tesisleri gezdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal hizmete açılan futbol sahasını gezdiği sırada kaleye penaltı atışında bulunmak istedi. Bunun üzerine Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap kaleye geçti. Penaltı atışı öncesi Başkan Kasap, \"5 milyon TL gönderirseniz golü yerim\" teklifinde bulunduğu Bakan Ağbal\'dan \"Golü atarsam 5 milyondan vazgeçer misin?\" diye yanıt aldı. Başkan Kasap, Bakan Ağbal\'ın penaltı atışında köşeye uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Bakan Ağbal, ceket ve gözlüğünü çıkararak kaleye geçti. Bakan Ağbal\'ın koruduğu kaleye şut çeken Başkan Kasap\'ın penaltısında top filelerle buluştu.

Gülüşmelerin yaşandığı penaltı atışlarının ardından 5 milyon TL iddiasının sorulduğu Bakan Ağbal, \"İddiaya girmedik, devlet işlerinde iddia olur mu?\" diye yanıt verdi.



FOTOĞRAFLI