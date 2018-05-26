Bakan Bak: Erdoğan'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye\'ye yönelik operasyonlar yapıldığını belirterek, \"İstediğiniz kadar dolarla, hainlerle operasyon yapsanız da, Recep Tayyip Erdoğan\'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz\" dedi.

AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 27\'nci dönem aday tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve partililer katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize\'ye ve Türkiye\'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek Kaçkar Dağları gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın arkasında dik duracaklarını söyledi. Türkiye\'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Bakan Bak, \"Şuanda yaşadığımız süreci hepiniz takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz süreç içerisinde 15 Temmuz\'da yapılan hain darbe girişimde millet her zaman lideri Recep Tayyip Erdoğan ile beraber oldu. Milletimiz, meydanlardan tüm dünyaya ve darbe girişiminde bulunanlara \'Milletin gücü tankın, silahın gücünü yenmiştir.\' Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelmektedir. Başkaları gibi kasetle, manşetle gelmemiştir. Millette beraber gelmiştir, milletle beraber olmuştur. Yapılan operasyonları görüyorsunuz. İstediğiniz kadar dolarla, hainlerle operasyon yapsanız da, Recep Tayyip Erdoğan\'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz. Millet onunla beraberdir. Sonuna kadar beraberiz. Onunla beraber yürüyeceğiz, onula beraber olacağız\" dedi.

\'TÜRKİYE\'YE YÖNELİK OPERASYONLAR YAPILIYOR\'

Türkiye\'ye yönelik operasyonlar yapıldığını ifade eden Bakan bak, \"Muhalefet olsun, dış güçler olsun operasyon yapmaya çalışıyorlar. Hep \'Erdoğan gitsin\' diyerek aynı dili konuşuyorlar. Erdoğan gitmeyecek. Millet onu seviyor ve onunla beraber. Sonuna kadar beraber olacak. Birileri öyle istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan gitmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan milletle beraber, milletin içinden gelen lider. Siz istiyorsunuz diye gitmeyecek. 24 Haziran\'da sandıklardan cevap vereceğiz. Rize\'den cevap vereceğiz. Sandıkları patlatacağız\" diye konuştu.

YAZICI: VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da \'Vakit Türkiye vakti\' sloganı ile yeniden yola çıktıklarını belirterek ne olursa olsun önceliğin Türkiye ve Türkiye\'nin birliği ile bütünlüğü olduğunu söyledi. Yazıcı, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'ye yönelmiş tehditleri göremeyen, o tehditleri planlayıp icra aşamasına getirenleri tanımayanlarla Türkiye\'nin sağlıklı yönetilmesi asla mümkün değil. Onun için AK Parti bütün kurumları ve lideri ile birlikte \'vakit Türkiye vaktidir\' diyor. 24 Haziran seçimlerinde startı veriyoruz. Bizim siyasetimizde kandırmacılık yok. Popülizmin yeri yok. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde millet var. Millet ne diyorsa o. AK Parti milletin sesidir, sözcüsüdür. Millete hizmet etmek vatandaşımız nerede olursa olsun önündeki engelleri kaldırmak hayat standardını yükseltmek için siyaset ve siyaset kurumunu araç olarak gören bir anlayışa sahiptir. Öyle bir Türkiye\'nin yönetimini milletimizin takdiri ile devraldık ve bugüne getirdik.\"

Güçlü parlamento, güçlü yürütme, güçlü devlet anlayışı ile yola devem edeceklerini söyleyen Yazıcı, \"Ülkelerin ekonomik ve stratejik avantajları önemlidir. Ama bunlar kadar ve daha önemlisi vizyonu, öngörüsü ve duruşu olan cesaret sahibi liderdir. O lider Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Onun için erdem, irade ve cesaret diyerek yolumuza devam ediyoruz\" dedi.

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