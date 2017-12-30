Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2019 seçimlerini değerlendirerek, \"Bayburt referandumda birinci oldu, Rize\'yi geçti; bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt\'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek\" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi\'ne katılmak için Bayburt\'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Maliye Bakanı Ağbal, bölgedeki yatırımları yakından incelediklerini belirterek, memleketine gelen Bakan Bak\'a \"Hoş geldiniz\" dedi.

BAYBURT\'U KUTLADI

Bakan Bak da kentte çeşitli programlara katılacaklarını ve sahada yapılması planlanan bazı projelere ilişkin incelemelerde bulunacaklarını söyledi. 2019 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan ve partisinin Bayburt\'ta seçimlerde aldığı başarılara dikkat çeken Bakan Bak şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanlığı kongresi için Bayburt\'a geldiğinde en az 3 bin kişilik spor salonu sözü vermişti. Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de yerine bakacağız. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız. Bayburt referandumda birinci oldu, Rize\'yi geçti; bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt\'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek. Gelirken Gümüşhane\'ye de uğradım, onlar da 4\'üncü sıradaydı. Rakipleri takip diyoruz, onların performansı önemli bizim için.\"

Gençler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Bakanlık olarak gençlerimizin emrindeyiz. Onların sağlıklı ortamda spor yapmaları, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Burada spor ve gençlikle ilgili konuları da değerlendireceğiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bakan Bak\'a kente özgü ehram üzerine tezhip işlenmiş tablo hediye etti.



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