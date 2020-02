Bakan Bak: Aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer (2)

\'BİZ BÜYÜYEN, GELİŞEN, GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTİYORUZ\'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tosya ilçesinin ardından bakanlığının çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kastamonu\'ya geldi.

Kastamonu Kadıdağı bölgesinde bulunan Mahalli İdareler Eğitim Merkezi ve Gazi Stadyumu\'nda incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak\'a Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş eşlik etti. Gazi Stadyumu\'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, \"Biz büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. O yüzden de hep yoğun şekilde çalışıyoruz. İnanın yapılan tesislere baktığınız zaman Cumhuriyet tarihi zamanında yapılan tesis sayısı 1575. Sadece AK Parti zamanında 16 yılda yapılan tesis sayısı, küçükleri saymıyoruz, 2 bin 500\'ün üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel projeleri var; millet bahçeleri. Bu noktada da bizim eski stadyumlarımız, halkımızın faydalanması için çevre parkları ile güzel nefes alma yerleri olacak. \'Her şey güçlü Türkiye ve her şey vatandaşlarımız için\' diyoruz. Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağız\" dedi.

Bakan Bak, sözlerinin devamında, \"Bakın, biraz evvel son dakika geçti; askerimiz Münbiç\'e girdi. Bu coğrafyada şunu gördü herkes; Türk ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur. Terör örgütleri ile yıllarca mücadele etmiştir. Şimdi de kararlı bir şekilde hem Fırat Kalkanı operasyonu yaparak DAEŞ\'e ağır bir darbe indirmiştir ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmuştur. Cerablus\'ta insanlar bayramlaşmaya gitti. 180 bin insan oraya gitti ve döndü. Ardından Zeytin Dalı operasyonu yaptı ve oyunu da bozdu. Şimdi de Amerikalılarla yapılan görüşme neticesinde askerlerimiz Münbiç\'e girdi. Bu arada Kandil\'de operasyon sürüyor. 24 Haziran çok önemli bir seçim. Projeleri ile ortada olan bir lider var. Sahada olan bir AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Karşı taraftan ise terör örgütü ile ilgili söylenen bir şey yok. Aksine teröre destek verenleri ziyaret edip sahaya inen adaylar var. Niye bir şehit ailesini ziyaret etmediniz? Orada kahramanca mücadele eden askerlerimizi, polislerimizi, onları neden değerlendirmiyorsunuz?\" diye konuştu.



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)



