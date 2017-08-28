Bakan Bak: Asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz (2)

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, BASINLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize\'de gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Kentte yapımı devam eden Ovit Tüneli, Havalimanı ve Lojistik Üs projeleri ile yapılacak spor yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bak, il başkanı, milletvekilleri ve ilgili kesimlerle Rize\'nin önemli projelerini hayata geçirmek için koordineli olarak çalıştıklarını söyledi.

\"YURTLARDA 20 BİN YENİ YATAK HİZMETE ALINACAK\"

Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde yurt başvurularının alındığını ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, yurtların yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

\"Yaklaşık 611 bin yatakla öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Buna ilave bu dönemde 20 bin yeni yatağı hizmete alacağız. Bu yıl 220 bin dolayında yatağa yeni öğrenci yerleştireceğiz. 400 bin dolayındaki sayı eski öğrencilerimiz. Daha çok üniversite kampüslerinde yurt yapmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili 9 üniversitenin kampüsünde yer görüşmelerini yaptık. İnşaatlar başlayacak. Kredi Yurtlar Kurumu olarak öğrencilere burs ve kredi veriyoruz. Bununla ilgili çalışmamızda sürüyor. Biz 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemine Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak hazırlanıyoruz.\"

\"ÇOCUK EVDE BİR ODADAN DİĞER ODAYA MESAJ ATIYOR\"

Gençlerle ilgili projelere ağırlık verileceğini ifade eden Bakan Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Gençlikle ilgili projelerimizi artırıyoruz. Özellikle uyuşturucu ile mücadele bizim önceliklerimizden. Bu önleyici konuları yönetmek üzere çalışıyoruz. Başbakanlık bünyesinde Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu var. 8 bakanlığın organize ettiği bir kurul. Uyuşturucu dünyanın ve ülkemizin sorunu. Çok sıkı takip ettiğimiz bir nokta. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gençlik Merkezleri sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sayı 280\'e ulaştı. Rize Gençlik Merkezi cıvıl cıvıl. Rize Gençlik Merkezimiz ülkemize başarılı bir örnek. Gençlikle ilgili adımlar yoğun bir şekilde atılacak. Amatör spor kulüplerine destek olacağız. Diğer bakanlıklarla bunları adım adım gündeme taşıyacağız. Uyuşturucu ile mücadelede bizde sahada olacağız. Çocukların ve gençlerin yalnız kalmaması lazım. Bu aileden başlıyor. Aile çocuğuna sermayesi olamayan sevgiyi karşılıksız vermeli. Eve gittiği zaman çocuğunu öpmeli, dinlemeli, sarılmalı. Bunları az yapıyoruz. Bunu daha fazla yapmalıyız. Çocuk evde bir odadan diğer odaya mesaj atıyor. Çocuklarımıza sarılalım. Bunu başarmamız gerekiyor. Anne ve baba bunu yaparsa çocuk yalnızlık sorunu giderilebilir. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiğine çok dikkat etmemiz ve takip etmemiz lazım. Çocuklarımızla ilgilenmemiz lazım.\"

\"SPORDA ŞİDDETE KARIŞAN KIRIP DÖKEN SAVCILIKTA SERBEST KALIYOR\"

Sporda şiddetin önlenmesine dair yeni tedbirler alınacağını açıklayan Osman Aşkın Bak, \"İçişleri, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak koordinasyon toplantısı yaptık. Başarılı bir toplantı oldu ve takibini de yapıyoruz. Sahalardaki şiddetin azaltılması için hepimize görev düşüyor. Sadece bakanlıkların bir şey yapması ile olmuyor. Toplumun bütün katmanları burada görev almalı. Kulüp başkanlarına, taraftarlara ve medyaya görev düşüyor. Bu hepimizin birlikte başaracağı bir konu. Bu dünyada bir sorun. Biz bunu başarılı bir şekilde hep birlikte götüreceğimize inanıyorum. Müsabakaları risk kategorisine göre değerlendirmeye aldık. Takımlar arasında geçmişten gelen çekişmelere bakılacak. Spor alanın tanımı önemli. Deplasmana giden gelen takımların kontrolleri önemli. Taraftar grupları ile diyalog kurarak eğitilmeleri noktasında neler yapılabilir buna bakacağız. Özel güvenlik görevlilerinin belli bir standarda kavuşturulması gerekiyor. Bu konuda sporun bütün paydaşlarına görev düşüyor. Kullanılan dil çok önemli. Kullanılan sözlerin nerelere gittiğine dikkat etmek lazım. Spor ortak bir dil. Biz bunu toplumu kaynaştırmak adına kullanacağımız yerde eğer ayrıştırıcı bir noktaya getirirsek bundan toplum olarak zarar görürüz. Uygulamayı etkileyen bazı düzenlemeler gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Uygulamada bazı aksaklıklar var. Şiddete karışan, kıran döken ve kamu malına zarar veren bakıyorsunuz savcılıkta bırakılıyor. Yasanın işlemesi ile ilgili sıkıntılar oluşuyor. Biz bu noktada bütün paydaşlarla hep beraber bu işi başaracağımıza inanıyoruz\" diye konuştu.

\"İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE ERİŞİM YASAĞI GELECEK\"

İllegal bahis oynatan İnternet sitelerine yönelik açıklamalarda bulunan ve bu konuda son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı cezalar getirildiğini ifade eden Bakan Bak, \"İllegal bahis oynatan İnternet siteleri var. Yurt dışı merkezli bu İnternet siteleri ile ilgili Maliye ve İçişleri Bakanlığı ile beraber çalışma yapıyoruz. İllegal bahis toplumsal bir sorun. Bu sorunla bakanlıklarımız birlikte koordine bir şekilde mücadele edeceğiz. İllegal bahis sitelerine erişim yasakları getirilecek. Bu konuda ilgili bakanlıklarla çalışmamız sürüyor\" ifadelerini kullandı.

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