Bakan Bağış: CHP hamileliği 3 aya indirecek

T24

'CHP popülizm yapıyor'

TV8 televizyonunda canlı yayımlanan Erkan Tan ile Başkentten programına katılan Bağış, yanında getirdiği ve üzerinde ''AB'ye fındık, Türkiye'ye üyelik'' yazan fındık dolu poşeti sunucuya hediye etti.Fındık paketlerini Avrupalıların enerji ihtiyacı için hazırlattıklarını belirten Bağış, bir İngiliz bakanla görüşmesi sırasında aynı paketten verdiğini ve Prens William'a götürmesini istediğini kaydetti. Bağış, ''Sadece Türkiye'de değil dünyada üç çocuğun ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım'' dedi.Türkiye nüfusunun Avrupa'ya göre çok genç olduğuna işaret eden Bağış, Türkiye'de eğitime ayrılan bütçelerle, kendinden emin, bilinçli, kararlı ve çalışkan bir gençliğin yetiştiğini ve Türkiye'nin önünün açık olduğunu kaydetti.Bağış, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Avusturya gezisi sırasında eşlik ederken Avusturya Kardinali Christoph Schönborn'dan dua etmesini istediği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Bir din adamından ne istenir?'' karşılığını verdi.Olayı anlatan Bağış, Cumhurbaşkanı Gül onuruna verilen yemekten sonra ayrılırken Kardinal Schönborn'e, ''Duanızı eksik etmeyin'' dediğini, Schönborn'ün ise siyasi bir cevap vererek, ''İyiler için dua etsem sizin için yeterli olur mu?'' ifadesini kullandığını söyledi. Bağış, buna karşılık kendisinin, ''Tabii ki yeterli, biz iyilik yapmaya çalışıyoruz, halkın hizmetkarıyız'' dediğini aktardı.Bağış, ''Tutup da kardinalden herhalde Türkiye'nin AB üyeliği yolunda vaazlar vermesini isteyecek değildik'' diye konuştu.CHP'nin seçim vaatlerinde popülizm yaptığını savunan Bağış, ''Ayıp olmasa bu CHP'liler 'hamileliği 3 aya indireceğiz' diye açıklama yapacak'' dedi.AKP'nin açıkladığı Kanal İstanbul Projesinin maliyetiyle ilgili soru üzerine de Bağış, Kanal İstanbul'un devlete sıfır maliyetle ortaya çıkabilecek bir proje olduğunu ifade ederek, pek çok firmanın şimdiden bu projenin yapımına talip olduğunu kaydetti.İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomik kalbi olduğunu vurgulayan Bağış, bu kalbin iyi çalışmasının diğer illere de faydası olacağını söyledi. Bağış, projenin, Türkiye'nin elini uluslararası hukuk açısından da güçlendireceğini ve bir dış politika aracı olacağını da belirtti.Bir soru üzerine, Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefinin sürdüğünü vurgulayan Bağış, ''Önemli olan AB üyesi olmak değil, AB standartlarında bir ülke olmaktır. Onun için bu reform sürecini yürütüyoruz. Avrupa'nın ülkelerine değil, ilkelerine ihtiyacımız var'' dedi.Bazı terör örgütü mensuplarının Habur Sınır Kapısı'nda teslim olmaları sırasında yaşananların hatırlatılması üzerine de Bağış, ''Habur, Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik projemize saldırmak isteyenlerin kullandığı bir süreçtir'' dedi. Bağış, kendileri için önemli olanın Türkiye'de kardeşçe birlikte yaşanması olduğunu da kaydetti.