-BAKAN BAĞIŞ: ANAYASA PAKETİNDE ESİKLİKLER OLABİLİLİR İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 12 Eylülde halk oyuna sunulacak olan anayasa değişiklik paketinin bugüne kadar yapılan en kapsamlı değişiklik paketi olduğunu belirterek, ''Nereden bakarsanız bakın bugünden çok daha demokratik, çok daha çağdaş ülke konumuna geçmemiz sağlanacaktır. Eksikleri olabilir ama onları da zaman içerisinde hep birlikte iktidar muhalefet el ele vererek tamamlayacağız'' dedi. Bağış, Güçlü Türkiye Partisi (GTP) Genel Başkanı Tuna Bekleviç ve beraberindeki heyeti, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ortaköy Ofisi'nde kabul etti. Egemen Bağış, görüşmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, GTP'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek verdiğini ve Türkiye'nin AB'nin tam üyesi olarak dünya medeniyetine çok önemli katkılar vereceğine inanan bir parti olduğunu söyledi. GTP'nin son dönemde Türkiye'nin AB standartlarında bir ülke olabilmesi için çok önemli bir süreç olan anayasa değişiklik paketi konusunda da çok aktif çalışmalar içinde bulunduğunu anlatan Bağış, bu partinin referandumda ''Evet'' oyu verilmesi için çağrıda bulunduğunu ve Türkiye'nin farklı illerinde bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti. ''GTP'nin bu pakete desteği de gösteriyor ki; bu paket herhangi bir siyasi partinin paketi değildir, herhangi bir seçimle de alakalı değildir'' diyen Bağış, normal şartlarda rakip de olabilecekleri bu partiyle bugün Türkiye için el ele verdiklerini ifade etti. Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu pakete 'Hayır' demenin bu ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yoktur ama 'Evet' demenin çok şeyi vardır. 'Evet' demekle bu ülkede memurlara toplu sözleşme hakkı verilecektir. 'Evet' demekle kamu denetçiliği kurumu kurulacaktır. Fişleme son bulacaktır. Keyfi disiplin cezalarına son verilecektir. Kişisel verilerin korunması sağlanacaktır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun önü açılacaktır. Yüksek Askeri Şura kararlarının yargıya götürülmesinin önü açılacaktır. Bugüne kadar yapılabilmiş en kapsamlı anayasa değişiklik paketidir. Nereden bakarsanız bakın bugünden çok daha demokratik, çok daha çağdaş ülke konumuna geçmemiz sağlanacaktır. Eksikleri olabilir ama onları da zaman içerisinde hep birlikte iktidar muhalefet el ele vererek tamamlayacağız.'' GTP mensuplarının bunu gözlemlediklerini ve Türkiye'nin dört bir yanında toplantı düzenlediklerini, en son Diyarbakır'da yaptıkları toplantıyı takip etme imkanı bulduğunu kaydeden Bağış, Türkiye'nin AB sürecine ve bu süreçte çok önemli olan referandum kampanyasına destek verdikleri için Genel Başkan Tuna Bekleviç ve partililere çok teşekkür etti. -BEKLEVİÇ'İN DEĞERLENDİRMESİ- GTP Genel Başkanı Tuna Bekleviç de TBMM dışında kalan bir muhalefet partisi olduklarını dile getirerek, ancak muhalefet partisi olmanın her şeyi eleştirmek anlamına gelmediğini, iktidarın yanlışlarını eleştirirken doğru buldukları tarihi adımları desteklemeyi de görev bildiklerini belirtti. GTP Genel Başkanı, ''Anayasa değişiklik paketini Türkiye'nin kılcal damarlarına yapılmış olan bir demokrasi aşısı olarak görüyoruz'' dedi. Bekleviç, kendilerinin bu pakete destek vermesinin diğer siyasi partilerin önünü açacağını küçük ya da büyük tüm siyasi partilerin bu pakete ''Hayır'' oyu vermenin manasız olduğuna kanaat getirmesine yol açacağına savundu.