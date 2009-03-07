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Politika

Bakan Bağış: Allah Baykal’dan razı olsun

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış kinayeli konuştu: Biz anamuhalefet liderimizden razıyız, memnunuz.

07 Mart 2009 02:00

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Deniz Baykal'ın uzun yıllar CHP Genel Başkanı olmasını dileyerek, "Biz anamuhalefet liderimizden razıyız, memnunuz. O da ne zaman sıkışırsa hiç çekinmesin, parlayan biri varsa göndersin İstanbul'a, biz gereğini yaparız" dedi.


Bağış, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde ayrım yapmadan her vatandaşı kucakladıklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile ilçe belediye başkanı Erhan Erol'un İstanbul'da 5 yılda önemli değişikliklere imza attıklarını söyledi.

Topbaş'ın son 5 yılda ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunu ifade eden Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topbaş, arkasında kapı gibi duran, belediyeciliği bilen bir Başbakan olduğu için, Cumhuriyet tarihinde İstanbul'a en çok yatırım yapan belediye başkanı olmuştur. Şimdi bir haysiyet celladı çıkmış eleştiriyor. 'Peki sen ne yapacaksın?' diye sorulduğu zaman tıs, yok. O Gaziosmanpaşa'nın adını bile karıştırır. Şurada bir mahalleye bıraksanız yolunu bulamaz. Ama varsın olsun. Ben söylüyorum. Sayın Baykal müsterih olsun. Fazla parlayan biri vardı, hırpalasınlar diye bize gönderdi. Allah Sayın Baykal'a uzun ömürler nasip etsin, uzun yıllar onu CHP'nin başından eksik etmesin. Biz anamuhalefet liderimizden razıyız, memnunuz. O da ne zaman sıkışırsa hiç çekinmesin, parlayan biri varsa göndersin İstanbul'a biz gereğini yaparız."

Bakan Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanlarının bir destan yazdığını belirterek, ilçenin belediye başkan adayı Erhan Erol'dan efendilik değil, hizmetkarlık yapmasını istedi.




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