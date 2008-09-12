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Politika

Bakan Babacan'a ilginç mesaj

Arap Bakan, Babacan'dan SMS'le yardım istedi: "Odada kaldık Ali, gel kurtar bizi"

12 Eylül 2008 03:00

Türk Dışişleri son dönemde yoğun girişimlerde bulunuyor. Ortadoğu'da İsrail ile Suriye, Amerika ile İran arasında diyalog süreci başlatırken, Kafkaslar'da işbirliği platformu için bölge ülkeleriyle görüşüyor.

Bu süreçte Bakan Ali Babacan, neredeyse her gün yurtdışında. Şu ana kadar 140 farklı ülkenin dışişleri bakanı ile bir araya gelmiş. Bazı bakanlarla çok sık görüşünce kişisel dostluk ve samimiyet de artmış. Bakan Babacan, bu dostlukların millî maçlarda ve özel günlerde kendini gösterdiğine dikkat çekiyor. Birçok mevkidaşından SMS yoluyla tebrik mesajları alan Babacan'a en şaşırtıcı 'cep mesajı' ise Ortadoğulu bir bakandan gelmiş. Görüşmeler için Londra'ya giden Ortadoğulu bakan, şu mesajı atmış: "Ali, otel odasında kilitli kaldım, kurtar beni!" Bunun üzerine Babacan, telaşla muhatabını aramış. Aldığı cevaba ise çok gülmüş: "Eşim Türk dizisi izliyor, odadan bir türlü çıkamadık!"

Ortadoğu ülkeleri başta Gümüş olmak üzere birçok Türk dizisini çok yakından takip ediyor. Bu dizilerde rol alan sanatçılar bu ülkelere ziyaretlerinde Hollywood yıldızı gibi karşılanıyor.

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